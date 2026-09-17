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Головна Смак Оладки на сніданок за 10 хвилин: натерти 3 яблука та додати 2 яйця

Оладки на сніданок за 10 хвилин: натерти 3 яблука та додати 2 яйця

Ua ru
17 вересня 2026 05:04
Яблучні оладки на сніданок: швидкий рецепт із трьох яблук та двох яєць
Натерті яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо вдома є кілька яблук, із них легко приготувати швидкий сніданок для всієї родини. Натерті фрукти змішати з яйцями, корицею та невеликою кількістю борошна, а потім обсмажити до рум’яної скоринки. Подавати такі оладки можна зі сметаною, йогуртом або медом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 3 шт. (приблизно 560 г);
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — приблизно 3 ст. л.;
  • мелена кориця — 1 ч. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 дрібка;
  • олія — для смаження.
рецепт яблучних оладок
Оладки та варення. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука натерти на великій тертці, за бажанням попередньо очистити.
  2. Додати сіль, корицю, ванільний цукор та яйця, перемішати.
  3. Поступово всипати борошно, орієнтуючись на соковитість яблук. Маса має бути густою, але не сухою.
  4. Розігріти олію на сковороді. Викладати яблучну масу ложкою та смажити невеликі оладки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
  5. Подавати теплими зі сметаною, натуральним йогуртом або медом.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

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яблука рецепт оладки ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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