Яблучні оладки на сніданок: швидкий рецепт із трьох яблук та двох яєць

Оладки на сніданок за 10 хвилин: натерти 3 яблука та додати 2 яйця
Ua ru
17 вересня 2026 05:04
Натерті яблука. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо вдома є кілька яблук, із них легко приготувати швидкий сніданок для всієї родини. Натерті фрукти змішати з яйцями, корицею та невеликою кількістю борошна, а потім обсмажити до рум’яної скоринки. Подавати такі оладки можна зі сметаною, йогуртом або медом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яблука — 3 шт. (приблизно 560 г);
- яйця — 2 шт.;
- борошно — приблизно 3 ст. л.;
- мелена кориця — 1 ч. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 1 дрібка;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Яблука натерти на великій тертці, за бажанням попередньо очистити.
- Додати сіль, корицю, ванільний цукор та яйця, перемішати.
- Поступово всипати борошно, орієнтуючись на соковитість яблук. Маса має бути густою, але не сухою.
- Розігріти олію на сковороді. Викладати яблучну масу ложкою та смажити невеликі оладки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
- Подавати теплими зі сметаною, натуральним йогуртом або медом.
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