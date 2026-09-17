Яблочные оладьи на завтрак: быстрый рецепт из трёх яблок и двух яиц

Оладьи на завтрак за 10 минут: натереть 3 яблока и добавить 2 яйца
Ua ru
17 сентября 2026 05:04
Натертые яблоки. Фото: smachnenke.com.ua
Если дома есть несколько яблок, из них легко приготовить быстрый завтрак для всей семьи. Натертые фрукты смешать с яйцами, корицей и небольшим количеством муки, а затем обжарить до румяной корочки. Подавать такие оладьи можно со сметаной, йогуртом или медом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — 3 шт. (примерно 560 г);
- яйца — 2 шт.;
- мука — примерно 3 ст. л.;
- молотая корица — 1 ч. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1 щепотка;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Яблоки натереть на крупной терке, по желанию предварительно очистить.
- Добавить соль, корицу, ванильный сахар и яйца, перемешать.
- Постепенно всыпать муку, ориентируясь на сочность яблок. Масса должна быть густой, но не сухой.
- Разогреть масло на сковороде. Выкладывать яблочную массу ложкой и жарить небольшие оладьи на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
- Подавать теплыми со сметаной, натуральным йогуртом или медом.
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