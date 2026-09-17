Яблочные оладьи на завтрак: быстрый рецепт из трёх яблок и двух яиц

Натертые яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Если дома есть несколько яблок, из них легко приготовить быстрый завтрак для всей семьи. Натертые фрукты смешать с яйцами, корицей и небольшим количеством муки, а затем обжарить до румяной корочки. Подавать такие оладьи можно со сметаной, йогуртом или медом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

яблоки — 3 шт. (примерно 560 г);

яйца — 2 шт.;

мука — примерно 3 ст. л.;

молотая корица — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 щепотка;

растительное масло — для жарки.

Оладьи и варенье. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яблоки натереть на крупной терке, по желанию предварительно очистить. Добавить соль, корицу, ванильный сахар и яйца, перемешать. Постепенно всыпать муку, ориентируясь на сочность яблок. Масса должна быть густой, но не сухой. Разогреть масло на сковороде. Выкладывать яблочную массу ложкой и жарить небольшие оладьи на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать теплыми со сметаной, натуральным йогуртом или медом.

Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".

Еще советуем обратить внимание на рецепт идеальных блинов — нужно 400 мл молока, яйца и 130 г муки

Читайте также:

Также мы рассказывали о рецепте легендарных блинчиков с тройной начинкой с вишнями и маком.