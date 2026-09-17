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Главная Вкус Оладьи на завтрак за 10 минут: натереть 3 яблока и добавить 2 яйца

Оладьи на завтрак за 10 минут: натереть 3 яблока и добавить 2 яйца

Ua ru
17 сентября 2026 05:04
Яблочные оладьи на завтрак: быстрый рецепт из трёх яблок и двух яиц
Натертые яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Если дома есть несколько яблок, из них легко приготовить быстрый завтрак для всей семьи. Натертые фрукты смешать с яйцами, корицей и небольшим количеством муки, а затем обжарить до румяной корочки. Подавать такие оладьи можно со сметаной, йогуртом или медом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яблоки — 3 шт. (примерно 560 г);
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — примерно 3 ст. л.;
  • молотая корица — 1 ч. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1 щепотка;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт яблучних оладок
Оладьи и варенье. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки натереть на крупной терке, по желанию предварительно очистить.
  2. Добавить соль, корицу, ванильный сахар и яйца, перемешать.
  3. Постепенно всыпать муку, ориентируясь на сочность яблок. Масса должна быть густой, но не сухой.
  4. Разогреть масло на сковороде. Выкладывать яблочную массу ложкой и жарить небольшие оладьи на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
  5. Подавать теплыми со сметаной, натуральным йогуртом или медом.

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яблоки рецепт оладьи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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