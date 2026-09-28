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Головна Смак Яблучні "Хмаринки" на десерт чи сніданок: замість оладок

Яблучні "Хмаринки" на десерт чи сніданок: замість оладок

Ua ru
28 вересня 2026 05:04
Яблучні Хмаринки: ніжна випічка з цілими яблуками
Яблучні "Хмаринки". Фото: smachnenke.com.ua

Ніжне тісто та соковите запечене яблуко поєднуються в простому десерті, який легко приготувати вдома. Заготовки формуються з цілих половинок яблук, тому після випікання всередині залишається ароматна фруктова начинка.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 100 г;
  • сметана — 100 г;
  • борошно — 200–250 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • яблука — 6 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • яйце — 1 шт.
рецепт яблучних оладок
Тісто та яблуко. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Розтопити масло, трохи охолодити, змішати зі сметаною та сіллю.
  2. Додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто. Охолодити його в холодильнику протягом 1 години.
  3. Яблука очистити, розрізати навпіл і видалити серцевину.
  4. Тісто розділити на 12 частин, кожну розкачати в тонкий круг.
  5. Покласти в центр половинку яблука, загорнути тістом і добре защипнути краї.
  6. Викласти заготовки на деко швом донизу, змастити збитим яйцем і посипати цукром.
  7. Випікати при 200 °C приблизно 35–40 хвилин до рум’яної скоринки. Трохи охолодити та подавати до чаю.

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Сніданок яблука рецепт оладки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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