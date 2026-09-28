Яблучні Хмаринки: ніжна випічка з цілими яблуками

Яблучні "Хмаринки". Фото: smachnenke.com.ua

Ніжне тісто та соковите запечене яблуко поєднуються в простому десерті, який легко приготувати вдома. Заготовки формуються з цілих половинок яблук, тому після випікання всередині залишається ароматна фруктова начинка.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

вершкове масло — 100 г;

сметана — 100 г;

борошно — 200–250 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — 1/3 ч. л.;

яблука — 6 шт.;

цукор — 50 г;

яйце — 1 шт.

Тісто та яблуко. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Розтопити масло, трохи охолодити, змішати зі сметаною та сіллю. Додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто. Охолодити його в холодильнику протягом 1 години. Яблука очистити, розрізати навпіл і видалити серцевину. Тісто розділити на 12 частин, кожну розкачати в тонкий круг. Покласти в центр половинку яблука, загорнути тістом і добре защипнути краї. Викласти заготовки на деко швом донизу, змастити збитим яйцем і посипати цукром. Випікати при 200 °C приблизно 35–40 хвилин до рум’яної скоринки. Трохи охолодити та подавати до чаю.

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