Гарбузова запіканка на сковороді: ніжний десерт без борошна

Запіканка з гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua

Запіканка виходить ніжною, з приємним вершковим смаком і легкою ванільною ноткою. Якщо гарбуз солодкий сам по собі, додатковий цукор можна не використовувати. Такий десерт смакуватиме теплим зі сметаною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

гарбуз очищений — 560 г;

молоко — 100 мл.;

яйця — 2 шт.;

ванільний цукор — ½ ч. л.;

сметана — 2 ст. л.;

олія — 2 ст. л.;

звичайний цукор — за бажанням.

Приготування запіканки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Гарбуз нарізати невеликими шматочками. Обсмажити на розігрітій олії приблизно 5 хвилин, потім влити молоко, накрити кришкою й тушкувати на слабшому вогні до м’якості. Яйця змішати зі сметаною та ванільним цукром. За потреби додати звичайний цукор. Рівномірно розподілити гарбуз у сковороді, залити яєчною сумішшю, накрити кришкою й готувати на слабкому вогні до повного схоплювання заливки. Зняти з вогню, залишити на кілька хвилин і подавати теплою. За бажанням доповнити сметаною.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Читайте також:

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.