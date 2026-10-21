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Головна Смак Гарбуз залити яйцями й під кришку: найніжніша запіканка без борошна

Гарбуз залити яйцями й під кришку: найніжніша запіканка без борошна

Ua ru
21 жовтня 2026 14:44
Гарбузова запіканка на сковороді: ніжний десерт без борошна
Запіканка з гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua

Запіканка виходить ніжною, з приємним вершковим смаком і легкою ванільною ноткою. Якщо гарбуз солодкий сам по собі, додатковий цукор можна не використовувати. Такий десерт смакуватиме теплим зі сметаною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз очищений — 560 г;
  • молоко — 100 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • ванільний цукор — ½ ч. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • звичайний цукор — за бажанням.
рецепт запіканки з гарбузом
Приготування запіканки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Гарбуз нарізати невеликими шматочками.
  2. Обсмажити на розігрітій олії приблизно 5 хвилин, потім влити молоко, накрити кришкою й тушкувати на слабшому вогні до м’якості.
  3. Яйця змішати зі сметаною та ванільним цукром. За потреби додати звичайний цукор.
  4. Рівномірно розподілити гарбуз у сковороді, залити яєчною сумішшю, накрити кришкою й готувати на слабкому вогні до повного схоплювання заливки.
  5. Зняти з вогню, залишити на кілька хвилин і подавати теплою. За бажанням доповнити сметаною.

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гарбуз яйця рецепт запіканки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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