Гарбузова запіканка на сковороді: ніжний десерт без борошна

Гарбуз залити яйцями й під кришку: найніжніша запіканка без борошна
Ua ru
21 жовтня 2026 14:44
Запіканка з гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua
Запіканка виходить ніжною, з приємним вершковим смаком і легкою ванільною ноткою. Якщо гарбуз солодкий сам по собі, додатковий цукор можна не використовувати. Такий десерт смакуватиме теплим зі сметаною.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз очищений — 560 г;
- молоко — 100 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- ванільний цукор — ½ ч. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- звичайний цукор — за бажанням.
Спосіб приготування
- Гарбуз нарізати невеликими шматочками.
- Обсмажити на розігрітій олії приблизно 5 хвилин, потім влити молоко, накрити кришкою й тушкувати на слабшому вогні до м’якості.
- Яйця змішати зі сметаною та ванільним цукром. За потреби додати звичайний цукор.
- Рівномірно розподілити гарбуз у сковороді, залити яєчною сумішшю, накрити кришкою й готувати на слабкому вогні до повного схоплювання заливки.
- Зняти з вогню, залишити на кілька хвилин і подавати теплою. За бажанням доповнити сметаною.
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