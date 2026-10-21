Тыквенная запеканка на сковороде: нежный десерт без муки

Запеканка с тыквой. Фото: smachnenke.com.ua

Запеканка получается нежной, с приятным сливочным вкусом и легкой ванильной ноткой. Если тыква сама по себе сладкая, дополнительный сахар можно не добавлять. Такой десерт лучше всего подавать теплым со сметаной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

очищенная тыква — 560 г;

молоко — 100 мл.;

яйца — 2 шт.;

ванильный сахар — ½ ч. л.;

сметана — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

обычный сахар — по желанию.

Приготовление запеканки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Тыкву нарезать небольшими кусочками. Обжарить на разогретом масле примерно 5 минут, затем влить молоко, накрыть крышкой и тушить на слабом огне до мягкости. Яйца смешать со сметаной и ванильным сахаром. При необходимости добавить обычный сахар. Равномерно распределить тыкву по сковороде, залить яичной смесью, накрыть крышкой и готовить на слабом огне до полного застывания заливки. Снять с огня, оставить на несколько минут и подавать теплой. По желанию можно добавить сметану.

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