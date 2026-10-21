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Главная Вкус Залить тыкву яйцами и накрыть крышкой: самая нежная запеканка без муки

Залить тыкву яйцами и накрыть крышкой: самая нежная запеканка без муки

Ua ru
21 октября 2026 14:44
Тыквенная запеканка на сковороде: нежный десерт без муки
Запеканка с тыквой. Фото: smachnenke.com.ua

Запеканка получается нежной, с приятным сливочным вкусом и легкой ванильной ноткой. Если тыква сама по себе сладкая, дополнительный сахар можно не добавлять. Такой десерт лучше всего подавать теплым со сметаной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • очищенная тыква — 560 г;
  • молоко — 100 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • ванильный сахар — ½ ч. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • обычный сахар — по желанию.
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Приготовление запеканки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Тыкву нарезать небольшими кусочками.
  2. Обжарить на разогретом масле примерно 5 минут, затем влить молоко, накрыть крышкой и тушить на слабом огне до мягкости.
  3. Яйца смешать со сметаной и ванильным сахаром. При необходимости добавить обычный сахар.
  4. Равномерно распределить тыкву по сковороде, залить яичной смесью, накрыть крышкой и готовить на слабом огне до полного застывания заливки.
  5. Снять с огня, оставить на несколько минут и подавать теплой. По желанию можно добавить сметану.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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