Гарячі бутерброди в духовці за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Гарячі бутерброди. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли часу обмаль, а хочеться чогось смачного і ситного, ці гарячі бутерброди стануть чудовим рішенням. Вони готуються швидко з простих інгредієнтів, але виходять дуже ароматними і соковитими. Розплавлений сир і ніжна начинка роблять їх особливо апетитними. Ідеальний варіант для швидкого сніданку або перекусу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряча чверть — 1 шт.;

гриби — 200 г;

сир твердий — 100 г;

яйце — 1 шт.;

хліб — 6 шматків;

олія — для смаження.

Приготування гарячих бутербродів. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Курячу чверть відварити до готовності, остудити та відокремити м’ясо від кісток. Гриби нарізати та обсмажити на олії до м’якості. Куряче м’ясо дрібно нарізати, змішати з грибами та додати яйце, добре перемішати. Сир натерти. На шматки хліба викласти начинку, зверху посипати сиром. Запікати при 180 °C приблизно 15–18 хвилин до рум’яної скоринки.

