Гарячі бутерброди в духовці за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Гарячі бутерброди в духовці за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Дата публікації: 18 березня 2026 05:04
Гарячі бутерброди в духовці за 15 хвилин: рецепт на сніданок
Гарячі бутерброди. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли часу обмаль, а хочеться чогось смачного і ситного, ці гарячі бутерброди стануть чудовим рішенням. Вони готуються швидко з простих інгредієнтів, але виходять дуже ароматними і соковитими. Розплавлений сир і ніжна начинка роблять їх особливо апетитними. Ідеальний варіант для швидкого сніданку або перекусу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряча чверть — 1 шт.;
  • гриби — 200 г;
  • сир твердий — 100 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • хліб — 6 шматків;
  • олія — для смаження.
рецепт гарячих бутербродів
Приготування гарячих бутербродів. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Курячу чверть відварити до готовності, остудити та відокремити м’ясо від кісток.
  2. Гриби нарізати та обсмажити на олії до м’якості.
  3. Куряче м’ясо дрібно нарізати, змішати з грибами та додати яйце, добре перемішати. Сир натерти.
  4. На шматки хліба викласти начинку, зверху посипати сиром.
  5. Запікати при 180 °C приблизно 15–18 хвилин до рум’яної скоринки.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
