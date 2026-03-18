Гарячі бутерброди в духовці за 15 хвилин: рецепт на сніданок
Дата публікації: 18 березня 2026 05:04
Коли часу обмаль, а хочеться чогось смачного і ситного, ці гарячі бутерброди стануть чудовим рішенням. Вони готуються швидко з простих інгредієнтів, але виходять дуже ароматними і соковитими. Розплавлений сир і ніжна начинка роблять їх особливо апетитними. Ідеальний варіант для швидкого сніданку або перекусу.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряча чверть — 1 шт.;
- гриби — 200 г;
- сир твердий — 100 г;
- яйце — 1 шт.;
- хліб — 6 шматків;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Курячу чверть відварити до готовності, остудити та відокремити м’ясо від кісток.
- Гриби нарізати та обсмажити на олії до м’якості.
- Куряче м’ясо дрібно нарізати, змішати з грибами та додати яйце, добре перемішати. Сир натерти.
- На шматки хліба викласти начинку, зверху посипати сиром.
- Запікати при 180 °C приблизно 15–18 хвилин до рум’яної скоринки.
