Гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин — простий рецепт з фото на сковороді

Гарячі бутерброди на сніданок — готуються за 5 хвилин
Якщо потрібно швидко приготувати смачний і ситний сніданок, гарячі бутерброди стануть чудовим рішенням. Для них потрібні лише кілька простих інгредієнтів, які часто вже є на кухні. Завдяки поєднанню яєць, сиру та сметани начинка виходить ніжною і ароматною, а самі бутерброди готуються буквально за кілька хвилин.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- сир твердий — 100 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — за смаком;—
- батон — 6–8 скибочок;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
У миску додати яйця і злегка збити їх виделкою до однорідної консистенції. Додати сметану та сіль, після чого ще раз добре перемішати суміш.
Сир натерти на великій тертці і додати до яєчної маси. Перемішати, щоб інгредієнти рівномірно поєдналися. Цибулю очистити і нарізати дрібними кубиками. Додати до сирної суміші та ретельно перемішати. У результаті повинна вийти густа намазка.
На скибочки батона рівномірно додати підготовлену суміш, розподіляючи її приблизно по 1–2 ст. л. на кожен шматочок. Сковороду розігріти з невеликою кількістю олії. Викласти бутерброди начинкою донизу і обсмажити на середньому вогні до рум’яної скоринки.
Обережно перевернути бутерброди і прогріти ще кілька секунд з іншого боку. Подавати гарячі бутерброди одразу після приготування. Вони виходять рум’яними, ароматними і дуже ситними, тому чудово підходять для швидкого сніданку.
Читайте Новини.LIVE!