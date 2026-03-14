Головна Смак Гарячі бутерброди на сніданок — готуються за 5 хвилин

Дата публікації: 14 березня 2026 05:04
Гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин — простий рецепт з фото на сковороді
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо потрібно швидко приготувати смачний і ситний сніданок, гарячі бутерброди стануть чудовим рішенням. Для них потрібні лише кілька простих інгредієнтів, які часто вже є на кухні. Завдяки поєднанню яєць, сиру та сметани начинка виходить ніжною і ароматною, а самі бутерброди готуються буквально за кілька хвилин.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сир твердий — 100 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — за смаком;—
  • батон — 6–8 скибочок;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

У миску додати яйця і злегка збити їх виделкою до однорідної консистенції. Додати сметану та сіль, після чого ще раз добре перемішати суміш.

рецепт намазки на хліб
Яйця та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Сир натерти на великій тертці і додати до яєчної маси. Перемішати, щоб інгредієнти рівномірно поєдналися. Цибулю очистити і нарізати дрібними кубиками. Додати до сирної суміші та ретельно перемішати. У результаті повинна вийти густа намазка.

гарячі бутерброди на сніданок
Хліб та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На скибочки батона рівномірно додати підготовлену суміш, розподіляючи її приблизно по 1–2 ст. л. на кожен шматочок. Сковороду розігріти з невеликою кількістю олії. Викласти бутерброди начинкою донизу і обсмажити на середньому вогні до рум’яної скоринки.

рецепт гарячих бутерброди на сніданок
Приготування гарячих бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

Обережно перевернути бутерброди і прогріти ще кілька секунд з іншого боку. Подавати гарячі бутерброди одразу після приготування. Вони виходять рум’яними, ароматними і дуже ситними, тому чудово підходять для швидкого сніданку.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
