Гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин — простий рецепт з фото на сковороді

Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо потрібно швидко приготувати смачний і ситний сніданок, гарячі бутерброди стануть чудовим рішенням. Для них потрібні лише кілька простих інгредієнтів, які часто вже є на кухні. Завдяки поєднанню яєць, сиру та сметани начинка виходить ніжною і ароматною, а самі бутерброди готуються буквально за кілька хвилин.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

сир твердий — 100 г;

цибуля — 1 шт.;

сіль — за смаком;—

батон — 6–8 скибочок;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

У миску додати яйця і злегка збити їх виделкою до однорідної консистенції. Додати сметану та сіль, після чого ще раз добре перемішати суміш.

Яйця та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Сир натерти на великій тертці і додати до яєчної маси. Перемішати, щоб інгредієнти рівномірно поєдналися. Цибулю очистити і нарізати дрібними кубиками. Додати до сирної суміші та ретельно перемішати. У результаті повинна вийти густа намазка.

Хліб та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На скибочки батона рівномірно додати підготовлену суміш, розподіляючи її приблизно по 1–2 ст. л. на кожен шматочок. Сковороду розігріти з невеликою кількістю олії. Викласти бутерброди начинкою донизу і обсмажити на середньому вогні до рум’яної скоринки.

Приготування гарячих бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

Обережно перевернути бутерброди і прогріти ще кілька секунд з іншого боку. Подавати гарячі бутерброди одразу після приготування. Вони виходять рум’яними, ароматними і дуже ситними, тому чудово підходять для швидкого сніданку.

