Горячие бутерброды на завтрак за 5 минут — простой рецепт

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Если нужно быстро приготовить вкусный и сытный завтрак, горячие бутерброды станут отличным решением. Для них нужны всего несколько простых ингредиентов, которые часто уже есть на кухне. Благодаря сочетанию яиц, сыра и сметаны начинка получается нежной и ароматной, а сами бутерброды готовятся буквально за несколько минут.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

сыр твердый — 100 г;

лук — 1 шт.;

соль — по вкусу;

батон — 6-8 ломтиков;

масло — для жарки.

Способ приготовления

В миску добавить яйца и слегка взбить их вилкой до однородной консистенции. Добавить сметану и соль, после чего еще раз хорошо перемешать смесь.

Яйца и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Сыр натереть на крупной терке и добавить к яичной массе. Перемешать, чтобы ингредиенты равномерно соединились. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Добавить к сырной смеси и тщательно перемешать. В результате должна получиться густая намазка.

Хлеб и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На ломтики батона равномерно добавить подготовленную смесь, распределяя ее примерно по 1-2 ст. л. на каждый кусочек. Сковороду разогреть с небольшим количеством масла. Выложить бутерброды начинкой вниз и обжарить на среднем огне до румяной корочки.

Приготовление горячих бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

Осторожно перевернуть бутерброды и прогреть еще несколько секунд с другой стороны. Подавать горячие бутерброды сразу после приготовления. Они получаются румяными, ароматными и очень сытными, поэтому прекрасно подходят для быстрого завтрака.

