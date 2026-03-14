Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Горячие бутерброды на завтрак — готовятся всего за 5 минут

Горячие бутерброды на завтрак — готовятся всего за 5 минут

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 05:04
Горячие бутерброды на завтрак за 5 минут — простой рецепт
Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Если нужно быстро приготовить вкусный и сытный завтрак, горячие бутерброды станут отличным решением. Для них нужны всего несколько простых ингредиентов, которые часто уже есть на кухне. Благодаря сочетанию яиц, сыра и сметаны начинка получается нежной и ароматной, а сами бутерброды готовятся буквально за несколько минут.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • батон — 6-8 ломтиков;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

В миску добавить яйца и слегка взбить их вилкой до однородной консистенции. Добавить сметану и соль, после чего еще раз хорошо перемешать смесь.

Яйца и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Сыр натереть на крупной терке и добавить к яичной массе. Перемешать, чтобы ингредиенты равномерно соединились. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Добавить к сырной смеси и тщательно перемешать. В результате должна получиться густая намазка.

Хлеб и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На ломтики батона равномерно добавить подготовленную смесь, распределяя ее примерно по 1-2 ст. л. на каждый кусочек. Сковороду разогреть с небольшим количеством масла. Выложить бутерброды начинкой вниз и обжарить на среднем огне до румяной корочки.

Приготовление горячих бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

Осторожно перевернуть бутерброды и прогреть еще несколько секунд с другой стороны. Подавать горячие бутерброды сразу после приготовления. Они получаются румяными, ароматными и очень сытными, поэтому прекрасно подходят для быстрого завтрака.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации