Горячие бутерброды в духовке за 15 минут: рецепт на завтрак: рецепт на завтрак

Україна
Горячие бутерброды в духовке за 15 минут: рецепт на завтрак

Горячие бутерброды в духовке за 15 минут: рецепт на завтрак

Дата публикации 18 марта 2026 05:04
Горячие бутерброды. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда времени в обрез, а хочется чего-то вкусного и сытного, эти горячие бутерброды станут отличным решением. Они готовятся быстро из простых ингредиентов, но получаются очень ароматными и сочными. Расплавленный сыр и нежная начинка делают их особенно аппетитными. Идеальный вариант для быстрого завтрака или перекуса.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриная четверть — 1 шт.;
  • грибы — 200 г;
  • сыр твердый — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • хлеб — 6 кусков;
  • масло — для жарки.
рецепт гарячих бутербродів
Приготовление горячих бутербродов. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Куриную четверть отварить до готовности, остудить и отделить мясо от костей.
  2. Грибы нарезать и обжарить на растительном масле до мягкости.
  3. Куриное мясо мелко нарезать, смешать с грибами и добавить яйцо, хорошо перемешать. Сыр натереть на терке.
  4. На куски хлеба выложить начинку, сверху посыпать сыром.
  5. Запекать при 180 °C примерно 15-18 минут до румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
