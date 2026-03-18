Горячие бутерброды в духовке за 15 минут: рецепт на завтрак: рецепт на завтрак

Горячие бутерброды в духовке за 15 минут: рецепт на завтрак
Дата публикации 18 марта 2026 05:04
Когда времени в обрез, а хочется чего-то вкусного и сытного, эти горячие бутерброды станут отличным решением. Они готовятся быстро из простых ингредиентов, но получаются очень ароматными и сочными. Расплавленный сыр и нежная начинка делают их особенно аппетитными. Идеальный вариант для быстрого завтрака или перекуса.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриная четверть — 1 шт.;
- грибы — 200 г;
- сыр твердый — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- хлеб — 6 кусков;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Куриную четверть отварить до готовности, остудить и отделить мясо от костей.
- Грибы нарезать и обжарить на растительном масле до мягкости.
- Куриное мясо мелко нарезать, смешать с грибами и добавить яйцо, хорошо перемешать. Сыр натереть на терке.
- На куски хлеба выложить начинку, сверху посыпать сыром.
- Запекать при 180 °C примерно 15-18 минут до румяной корочки.
