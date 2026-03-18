Горячие бутерброды в духовке за 15 минут: рецепт на завтрак: рецепт на завтрак

Горячие бутерброды. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда времени в обрез, а хочется чего-то вкусного и сытного, эти горячие бутерброды станут отличным решением. Они готовятся быстро из простых ингредиентов, но получаются очень ароматными и сочными. Расплавленный сыр и нежная начинка делают их особенно аппетитными. Идеальный вариант для быстрого завтрака или перекуса.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриная четверть — 1 шт.;

грибы — 200 г;

сыр твердый — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

хлеб — 6 кусков;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Куриную четверть отварить до готовности, остудить и отделить мясо от костей. Грибы нарезать и обжарить на растительном масле до мягкости. Куриное мясо мелко нарезать, смешать с грибами и добавить яйцо, хорошо перемешать. Сыр натереть на терке. На куски хлеба выложить начинку, сверху посыпать сыром. Запекать при 180 °C примерно 15-18 минут до румяной корочки.

