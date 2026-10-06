Гарячі бутерброди з ковбасою та сиром: швидкий сніданок у духовці

Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Такі бутерброди добре виручають, коли потрібно швидко приготувати ситний сніданок або перекус для всієї родини. Хрусткий багет, ніжна начинка та розплавлений сир чудово поєднуються з пікантними оливками.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

ковбаса — 150 г;

варені яйця — 2 шт.;

твердий сир — 150 г;

консервована кукурудза — 3 ст. л.;

багет — 1 шт.;

зелена цибуля — 3–4 пера;

кріп — 0,5 пучка;

майонез — 3 ст. л.;

оливки — 50–60 г;

сіль — за смаком.

Хліб та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Натерти ковбасу, яйця та сир на великій тертці. Додати подрібнену зелену цибулю, кріп і кукурудзу, посолити, заправити майонезом та перемішати. Нарізати багет скибочками й викласти на деко. Розподілити начинку по хлібу, зверху додати нарізані кружечками оливки. Випікати при 180 °C близько 15–20 хвилин, доки сир не розплавиться, а поверхня не стане золотистою. Подавати гарячими.

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