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Головна Смак Гарячі бутерброди за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Гарячі бутерброди за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Ua ru
6 жовтня 2026 05:04
Гарячі бутерброди з ковбасою та сиром: швидкий сніданок у духовці
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Такі бутерброди добре виручають, коли потрібно швидко приготувати ситний сніданок або перекус для всієї родини. Хрусткий багет, ніжна начинка та розплавлений сир чудово поєднуються з пікантними оливками.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • ковбаса — 150 г;
  • варені яйця — 2 шт.;
  • твердий сир — 150 г;
  • консервована кукурудза — 3 ст. л.;
  • багет — 1 шт.;
  • зелена цибуля — 3–4 пера;
  • кріп — 0,5 пучка;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • оливки — 50–60 г;
  • сіль — за смаком.
рецепт гарячих бутербродів на сніданок
Хліб та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти ковбасу, яйця та сир на великій тертці.
  2. Додати подрібнену зелену цибулю, кріп і кукурудзу, посолити, заправити майонезом та перемішати.
  3. Нарізати багет скибочками й викласти на деко.
  4. Розподілити начинку по хлібу, зверху додати нарізані кружечками оливки.
  5. Випікати при 180 °C близько 15–20 хвилин, доки сир не розплавиться, а поверхня не стане золотистою. Подавати гарячими.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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