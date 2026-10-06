Гарячі бутерброди з ковбасою та сиром: швидкий сніданок у духовці

Гарячі бутерброди за 15 хвилин: рецепт на сніданок
Ua ru
6 жовтня 2026 05:04
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua
Такі бутерброди добре виручають, коли потрібно швидко приготувати ситний сніданок або перекус для всієї родини. Хрусткий багет, ніжна начинка та розплавлений сир чудово поєднуються з пікантними оливками.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- ковбаса — 150 г;
- варені яйця — 2 шт.;
- твердий сир — 150 г;
- консервована кукурудза — 3 ст. л.;
- багет — 1 шт.;
- зелена цибуля — 3–4 пера;
- кріп — 0,5 пучка;
- майонез — 3 ст. л.;
- оливки — 50–60 г;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Натерти ковбасу, яйця та сир на великій тертці.
- Додати подрібнену зелену цибулю, кріп і кукурудзу, посолити, заправити майонезом та перемішати.
- Нарізати багет скибочками й викласти на деко.
- Розподілити начинку по хлібу, зверху додати нарізані кружечками оливки.
- Випікати при 180 °C близько 15–20 хвилин, доки сир не розплавиться, а поверхня не стане золотистою. Подавати гарячими.
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