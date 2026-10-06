Горячие бутерброды с колбасой и сыром: быстрый завтрак в духовке

Горячие бутерброды за 15 минут: рецепт на завтрак
Ua ru
6 октября 2026 05:04
Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua
Такие бутерброды отлично выручают, когда нужно быстро приготовить сытный завтрак или перекус для всей семьи. Хрустящий багет, нежная начинка и расплавленный сыр прекрасно сочетаются с пикантными оливками.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- колбаса — 150 г;
- варёные яйца — 2 шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- консервированная кукуруза — 3 ст. л.;
- багет — 1 шт.;
- зеленый лук — 3–4 перья;
- укроп — 0,5 пучка;
- майонез — 3 ст. л.;
- оливки — 50–60 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Натереть колбасу, яйца и сыр на крупной терке.
- Добавить мелко нарезанный зеленый лук, укроп и кукурузу, посолить, заправить майонезом и перемешать.
- Нарезать багет ломтиками и выложить на противень.
- Распределить начинку по хлебу, сверху выложить нарезанные кружочками оливки.
- Выпекать при 180 °C около 15–20 минут, пока сыр не расплавится, а поверхность не станет золотистой. Подавать горячими.
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