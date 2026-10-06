Горячие бутерброды с колбасой и сыром: быстрый завтрак в духовке

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Такие бутерброды отлично выручают, когда нужно быстро приготовить сытный завтрак или перекус для всей семьи. Хрустящий багет, нежная начинка и расплавленный сыр прекрасно сочетаются с пикантными оливками.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

колбаса — 150 г;

варёные яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 150 г;

консервированная кукуруза — 3 ст. л.;

багет — 1 шт.;

зеленый лук — 3–4 перья;

укроп — 0,5 пучка;

майонез — 3 ст. л.;

оливки — 50–60 г;

соль — по вкусу.

Хлеб и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Натереть колбасу, яйца и сыр на крупной терке. Добавить мелко нарезанный зеленый лук, укроп и кукурузу, посолить, заправить майонезом и перемешать. Нарезать багет ломтиками и выложить на противень. Распределить начинку по хлебу, сверху выложить нарезанные кружочками оливки. Выпекать при 180 °C около 15–20 минут, пока сыр не расплавится, а поверхность не станет золотистой. Подавать горячими.

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