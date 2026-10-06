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Главная Вкус Горячие бутерброды за 15 минут: рецепт на завтрак

Горячие бутерброды за 15 минут: рецепт на завтрак

Ua ru
6 октября 2026 05:04
Горячие бутерброды с колбасой и сыром: быстрый завтрак в духовке
Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Такие бутерброды отлично выручают, когда нужно быстро приготовить сытный завтрак или перекус для всей семьи. Хрустящий багет, нежная начинка и расплавленный сыр прекрасно сочетаются с пикантными оливками.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • колбаса — 150 г;
  • варёные яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • консервированная кукуруза — 3 ст. л.;
  • багет — 1 шт.;
  • зеленый лук — 3–4 перья;
  • укроп — 0,5 пучка;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • оливки — 50–60 г;
  • соль — по вкусу.
рецепт гарячих бутербродів на сніданок
Хлеб и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть колбасу, яйца и сыр на крупной терке.
  2. Добавить мелко нарезанный зеленый лук, укроп и кукурузу, посолить, заправить майонезом и перемешать.
  3. Нарезать багет ломтиками и выложить на противень.
  4. Распределить начинку по хлебу, сверху выложить нарезанные кружочками оливки.
  5. Выпекать при 180 °C около 15–20 минут, пока сыр не расплавится, а поверхность не станет золотистой. Подавать горячими.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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