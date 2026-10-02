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Главная Вкус Коржики на кефире без дрожжей и яиц: на завтрак вместо хлеба

Коржики на кефире без дрожжей и яиц: на завтрак вместо хлеба

Ua ru
2 октября 2026 05:04
Пушистые лепешки на кефире: быстрая домашняя выпечка без дрожжей
Коржики на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто получается мягким и нежным, а небольшое отверстие посередине помогает коржикам равномерно пропекаться. Подавать их можно со сливочным маслом, супами или использовать в качестве основы для домашних сэндвичей.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • кефир — 500 мл.;
  • мука — 650–700 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • пищевая сода — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.
рецепт коржиків на сніданок
Тесто для коржиков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать кефир с солью и сахаром. Постепенно добавить просеянную муку и соду, замесить очень мягкое, немного липкое тесто.
  2. Добавить растительное масло, сформировать из теста шар, накрыть и оставить на 10–15 минут.
  3. Выложить тесто на посыпанную мукой поверхность, слегка обмять и разделить на 13 частей.
  4. Сформировать шарики, накрыть и оставить еще на 5–10 минут.
  5. Каждую заготовку растянуть руками в небольшой кружок, посередине сделать отверстие.
  6. Жарить на хорошо разогретой сухой сковороде на небольшом огне по 3–4 минуты с каждой стороны.
  7. Готовые коржики подавать теплыми со сливочным маслом, с первыми блюдами или использовать для сэндвичей.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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