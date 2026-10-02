Пушистые лепешки на кефире: быстрая домашняя выпечка без дрожжей

Коржики на кефире без дрожжей и яиц: на завтрак вместо хлеба
Ua ru
2 октября 2026 05:04
Коржики на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Тесто получается мягким и нежным, а небольшое отверстие посередине помогает коржикам равномерно пропекаться. Подавать их можно со сливочным маслом, супами или использовать в качестве основы для домашних сэндвичей.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- кефир — 500 мл.;
- мука — 650–700 г;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- пищевая сода — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Смешать кефир с солью и сахаром. Постепенно добавить просеянную муку и соду, замесить очень мягкое, немного липкое тесто.
- Добавить растительное масло, сформировать из теста шар, накрыть и оставить на 10–15 минут.
- Выложить тесто на посыпанную мукой поверхность, слегка обмять и разделить на 13 частей.
- Сформировать шарики, накрыть и оставить еще на 5–10 минут.
- Каждую заготовку растянуть руками в небольшой кружок, посередине сделать отверстие.
- Жарить на хорошо разогретой сухой сковороде на небольшом огне по 3–4 минуты с каждой стороны.
- Готовые коржики подавать теплыми со сливочным маслом, с первыми блюдами или использовать для сэндвичей.
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