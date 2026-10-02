Пушистые лепешки на кефире: быстрая домашняя выпечка без дрожжей

Коржики на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто получается мягким и нежным, а небольшое отверстие посередине помогает коржикам равномерно пропекаться. Подавать их можно со сливочным маслом, супами или использовать в качестве основы для домашних сэндвичей.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

кефир — 500 мл.;

мука — 650–700 г;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

пищевая сода — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Тесто для коржиков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смешать кефир с солью и сахаром. Постепенно добавить просеянную муку и соду, замесить очень мягкое, немного липкое тесто. Добавить растительное масло, сформировать из теста шар, накрыть и оставить на 10–15 минут. Выложить тесто на посыпанную мукой поверхность, слегка обмять и разделить на 13 частей. Сформировать шарики, накрыть и оставить еще на 5–10 минут. Каждую заготовку растянуть руками в небольшой кружок, посередине сделать отверстие. Жарить на хорошо разогретой сухой сковороде на небольшом огне по 3–4 минуты с каждой стороны. Готовые коржики подавать теплыми со сливочным маслом, с первыми блюдами или использовать для сэндвичей.

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