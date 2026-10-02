Пишні коржики на кефірі: швидка домашня випічка без дріжджів

Коржики на кефірі без дріжджів і яєць: на сніданок замість хліба
Ua ru
2 жовтня 2026 05:04
Коржики на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Тісто виходить м’яким і ніжним, а невеликий отвір посередині допомагає коржикам рівномірно пропікатися. Подавати їх можна з вершковим маслом, супами або використовувати як основу для домашніх сендвічів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- кефір — 500 мл.;
- борошно — 650–700 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- харчова сода — 1 ч. л.;
- олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Змішати кефір із сіллю та цукром. Поступово додати просіяне борошно й соду, замісити дуже м’яке, трохи липке тісто.
- Додати олію, зібрати тісто в кулю, накрити та залишити на 10–15 хвилин.
- Викласти тісто на присипану борошном поверхню, злегка обім’яти та розділити на 13 частин.
- Сформувати кульки, накрити й залишити ще на 5–10 хвилин.
- Кожну заготовку розтягнути руками в невеликий круг, посередині зробити отвір.
- Смажити на добре розігрітій сухій сковороді на невеликому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку.
- Готові коржики подавати теплими з вершковим маслом, першими стравами або використовувати для сендвічів.
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