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Головна Смак Коржики на кефірі без дріжджів і яєць: на сніданок замість хліба

Коржики на кефірі без дріжджів і яєць: на сніданок замість хліба

Ua ru
2 жовтня 2026 05:04
Пишні коржики на кефірі: швидка домашня випічка без дріжджів
Коржики на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто виходить м’яким і ніжним, а невеликий отвір посередині допомагає коржикам рівномірно пропікатися. Подавати їх можна з вершковим маслом, супами або використовувати як основу для домашніх сендвічів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 500 мл.;
  • борошно — 650–700 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • харчова сода — 1 ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.
рецепт коржиків на сніданок
Тісто для коржиків. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати кефір із сіллю та цукром. Поступово додати просіяне борошно й соду, замісити дуже м’яке, трохи липке тісто.
  2. Додати олію, зібрати тісто в кулю, накрити та залишити на 10–15 хвилин.
  3. Викласти тісто на присипану борошном поверхню, злегка обім’яти та розділити на 13 частин.
  4. Сформувати кульки, накрити й залишити ще на 5–10 хвилин.
  5. Кожну заготовку розтягнути руками в невеликий круг, посередині зробити отвір.
  6. Смажити на добре розігрітій сухій сковороді на невеликому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку.
  7. Готові коржики подавати теплими з вершковим маслом, першими стравами або використовувати для сендвічів.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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