Пишні коржики на кефірі: швидка домашня випічка без дріжджів

Коржики на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто виходить м’яким і ніжним, а невеликий отвір посередині допомагає коржикам рівномірно пропікатися. Подавати їх можна з вершковим маслом, супами або використовувати як основу для домашніх сендвічів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

кефір — 500 мл.;

борошно — 650–700 г;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

харчова сода — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.

Тісто для коржиків. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Змішати кефір із сіллю та цукром. Поступово додати просіяне борошно й соду, замісити дуже м’яке, трохи липке тісто. Додати олію, зібрати тісто в кулю, накрити та залишити на 10–15 хвилин. Викласти тісто на присипану борошном поверхню, злегка обім’яти та розділити на 13 частин. Сформувати кульки, накрити й залишити ще на 5–10 хвилин. Кожну заготовку розтягнути руками в невеликий круг, посередині зробити отвір. Смажити на добре розігрітій сухій сковороді на невеликому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку. Готові коржики подавати теплими з вершковим маслом, першими стравами або використовувати для сендвічів.

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