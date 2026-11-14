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Головна Смак Гарячі тарталетки з крабовими паличками та сиром: святкова закуска

Гарячі тарталетки з крабовими паличками та сиром: святкова закуска

Ua ru
14 листопада 2026 01:04
Тарталетки із сиром та крабовими паличками: апетитна закуска з духовки Фото: кадр з відео
Гарячі тарталетки з крабовими паличками. Фото: кадр з відео

Ця гаряча закуска поєднує ніжність крабових паличок, соковитість помідорів і насичений смак сиру. А соус теріякі, кунжут і мікрозелень додають тарталеткам особливого вигляду та пікантних ноток.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • крабові палички — 180 г;
  • помідори чері — 5 шт. (або 1 середній помідор);
  • твердий сир — 100 г;
  • ікра з лососем — 160 г;
  • готові тарталетки — 16 шт.

Для прикрашання:

  • соус теріякі — до смаку;
  • кунжут — до смаку;
  • мікрозелень (паростки гороху) — за бажанням.
рецепт закуски з крабовими паличками
Начинка з крабовими паличками. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Крабові палички розібрати на волокна, помідори подрібнити, сир натерти.
  2. Додати ікру з лососем і перемішати.
  3. Наповнити тарталетки начинкою та поставити в розігріту до 200 °C духовку на 10–15 хвилин, щоб сир розплавився.
  4. Готову закуску полити соусом теріякі, посипати кунжутом і прикрасити мікрозеленню.

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рецепт крабові палички крабовий салат закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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