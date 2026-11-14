Гарячі тарталетки з крабовими паличками. Фото: кадр з відео

Ця гаряча закуска поєднує ніжність крабових паличок, соковитість помідорів і насичений смак сиру. А соус теріякі, кунжут і мікрозелень додають тарталеткам особливого вигляду та пікантних ноток.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

крабові палички — 180 г;

помідори чері — 5 шт. (або 1 середній помідор);

твердий сир — 100 г;

ікра з лососем — 160 г;

готові тарталетки — 16 шт.

Для прикрашання:

соус теріякі — до смаку;

кунжут — до смаку;

мікрозелень (паростки гороху) — за бажанням.

Начинка з крабовими паличками. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Крабові палички розібрати на волокна, помідори подрібнити, сир натерти. Додати ікру з лососем і перемішати. Наповнити тарталетки начинкою та поставити в розігріту до 200 °C духовку на 10–15 хвилин, щоб сир розплавився. Готову закуску полити соусом теріякі, посипати кунжутом і прикрасити мікрозеленню.

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