Гарячі тарталетки з крабовими паличками та сиром: святкова закуска
Ua ru
14 листопада 2026 01:04
Фото: кадр з відео
Гарячі тарталетки з крабовими паличками. Фото: кадр з відео
Ця гаряча закуска поєднує ніжність крабових паличок, соковитість помідорів і насичений смак сиру. А соус теріякі, кунжут і мікрозелень додають тарталеткам особливого вигляду та пікантних ноток.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- крабові палички — 180 г;
- помідори чері — 5 шт. (або 1 середній помідор);
- твердий сир — 100 г;
- ікра з лососем — 160 г;
- готові тарталетки — 16 шт.
Для прикрашання:
- соус теріякі — до смаку;
- кунжут — до смаку;
- мікрозелень (паростки гороху) — за бажанням.
Спосіб приготування
- Крабові палички розібрати на волокна, помідори подрібнити, сир натерти.
- Додати ікру з лососем і перемішати.
- Наповнити тарталетки начинкою та поставити в розігріту до 200 °C духовку на 10–15 хвилин, щоб сир розплавився.
- Готову закуску полити соусом теріякі, посипати кунжутом і прикрасити мікрозеленню.
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