Горячие тарталетки с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео

Эта горячая закуска сочетает в себе нежность крабовых палочек, сочность помидоров и насыщенный вкус сыра. А соус терияки, кунжут и микрозелень придают тарталеткам особый вид и пикантные нотки.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

крабовые палочки — 180 г;

помидоры черри — 5 шт. (или 1 средний помидор);

твёрдый сыр — 100 г;

икра с лососем — 160 г;

готовые тарталетки — 16 шт.

Для украшения:

соус терияки — по вкусу;

кунжут — по вкусу;

микрозелень (ростки гороха) — по желанию.

Начинка с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Крабовые палочки разделить на волокна, помидоры измельчить, сыр натереть. Добавить икру с лососем и перемешать. Наполнить тарталетки начинкой и поставить в разогретую до 200 °C духовку на 10–15 минут, чтобы сыр расплавился. Готовую закуску полить соусом терияки, посыпать кунжутом и украсить микрозеленью.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Читайте также:

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".