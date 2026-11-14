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Главная Вкус Горячие тарталетки с крабовыми палочками и сыром: праздничная закуска

Горячие тарталетки с крабовыми палочками и сыром: праздничная закуска

Ua ru
14 ноября 2026 01:04
Тарталетки с сыром и крабовыми палочками: аппетитная закуска из духовки Фото: кадр из видео
Горячие тарталетки с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео

Эта горячая закуска сочетает в себе нежность крабовых палочек, сочность помидоров и насыщенный вкус сыра. А соус терияки, кунжут и микрозелень придают тарталеткам особый вид и пикантные нотки.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 180 г;
  • помидоры черри — 5 шт. (или 1 средний помидор);
  • твёрдый сыр — 100 г;
  • икра с лососем — 160 г;
  • готовые тарталетки — 16 шт.

Для украшения:

  • соус терияки — по вкусу;
  • кунжут — по вкусу;
  • микрозелень (ростки гороха) — по желанию.
рецепт закуски з крабовими паличками
Начинка с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Крабовые палочки разделить на волокна, помидоры измельчить, сыр натереть.
  2. Добавить икру с лососем и перемешать.
  3. Наполнить тарталетки начинкой и поставить в разогретую до 200 °C духовку на 10–15 минут, чтобы сыр расплавился.
  4. Готовую закуску полить соусом терияки, посыпать кунжутом и украсить микрозеленью.

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рецепт крабовые палочки крабовый салат закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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