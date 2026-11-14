Горячие тарталетки с крабовыми палочками и сыром: праздничная закуска
Ua ru
14 ноября 2026 01:04
Фото: кадр из видео
Горячие тарталетки с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео
Эта горячая закуска сочетает в себе нежность крабовых палочек, сочность помидоров и насыщенный вкус сыра. А соус терияки, кунжут и микрозелень придают тарталеткам особый вид и пикантные нотки.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Nekrasovakitchen, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- крабовые палочки — 180 г;
- помидоры черри — 5 шт. (или 1 средний помидор);
- твёрдый сыр — 100 г;
- икра с лососем — 160 г;
- готовые тарталетки — 16 шт.
Для украшения:
- соус терияки — по вкусу;
- кунжут — по вкусу;
- микрозелень (ростки гороха) — по желанию.
Способ приготовления
- Крабовые палочки разделить на волокна, помидоры измельчить, сыр натереть.
- Добавить икру с лососем и перемешать.
- Наполнить тарталетки начинкой и поставить в разогретую до 200 °C духовку на 10–15 минут, чтобы сыр расплавился.
- Готовую закуску полить соусом терияки, посыпать кунжутом и украсить микрозеленью.
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