Салат с крабовыми палочками и помидорами: быстрая закуска с чесноком и сыром

Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Сочетание нежных крабовых палочек, сочных овощей, сыра и чеснока делает салат особенно аппетитным. Ему не требуется длительного настаивания, поэтому он прекрасно подходит как для семейного обеда, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

сладкий перец — ¼ шт.;

помидоры — 3–4 шт.;

твердый сыр — 50–70 г;

чеснок — 3–4 зубчика;

майонез — 2–3 ст. л.

Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать соломкой или разделить на волокна. Перец очистить от семян и нарезать полосками. У помидоров удалить сочную серединку, а мякоть измельчить. Добавить натертый сыр и чеснок, пропущенный через пресс. Заправить майонезом и тщательно перемешать. При необходимости откорректировать вкус солью и перцем. Подавать салат сразу после приготовления, пока овощи сохраняют свежесть.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".