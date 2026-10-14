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Главная Вкус Салат "1000 благодарностей": понадобится 200 г крабовых палочек

Салат "1000 благодарностей": понадобится 200 г крабовых палочек

Ua ru
14 октября 2026 12:44
Салат с крабовыми палочками и помидорами: быстрая закуска с чесноком и сыром
Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Сочетание нежных крабовых палочек, сочных овощей, сыра и чеснока делает салат особенно аппетитным. Ему не требуется длительного настаивания, поэтому он прекрасно подходит как для семейного обеда, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • сладкий перец — ¼ шт.;
  • помидоры — 3–4 шт.;
  • твердый сыр — 50–70 г;
  • чеснок — 3–4 зубчика;
  • майонез — 2–3 ст. л.
рецепт салату з крабовими паличками
Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Крабовые палочки нарезать соломкой или разделить на волокна.
  2. Перец очистить от семян и нарезать полосками. У помидоров удалить сочную серединку, а мякоть измельчить.
  3. Добавить натертый сыр и чеснок, пропущенный через пресс.
  4. Заправить майонезом и тщательно перемешать. При необходимости откорректировать вкус солью и перцем.
  5. Подавать салат сразу после приготовления, пока овощи сохраняют свежесть.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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