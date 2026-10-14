Салат с крабовыми палочками и помидорами: быстрая закуска с чесноком и сыром

Салат "1000 благодарностей": понадобится 200 г крабовых палочек
Ua ru
14 октября 2026 12:44
Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua
Сочетание нежных крабовых палочек, сочных овощей, сыра и чеснока делает салат особенно аппетитным. Ему не требуется длительного настаивания, поэтому он прекрасно подходит как для семейного обеда, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- сладкий перец — ¼ шт.;
- помидоры — 3–4 шт.;
- твердый сыр — 50–70 г;
- чеснок — 3–4 зубчика;
- майонез — 2–3 ст. л.
Способ приготовления
- Крабовые палочки нарезать соломкой или разделить на волокна.
- Перец очистить от семян и нарезать полосками. У помидоров удалить сочную серединку, а мякоть измельчить.
- Добавить натертый сыр и чеснок, пропущенный через пресс.
- Заправить майонезом и тщательно перемешать. При необходимости откорректировать вкус солью и перцем.
- Подавать салат сразу после приготовления, пока овощи сохраняют свежесть.
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