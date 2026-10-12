Салат с крабовыми палочками и свеклой: нежная праздничная закуска, уложенная слоями

Салат с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео.

Сочетание сочных крабовых палочек, нежных яиц, твёрдого сыра и сладковатой свеклы создаёт гармоничный вкус. Благодаря чередованию слоёв с майонезом салат получается нежным, аппетитным и имеет красивый срез.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно по-домашнему с Яниной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

яйца — 3 шт.;

лук — 1 небольшая головка;

твердый сыр — 150 г;

свекла — 2 средних шт. (примерно 300 г);

майонез — 150 г.

Салат с крабовыми палочками и свеклой. Фото: кадр из видео.

Способ приготовления

Свеклу отварить до готовности, остудить и натереть на крупной терке. Яйца сварить вкрутую и натереть, крабовые палочки мелко нарезать, сыр натереть. Лук мелко нарезать, по желанию для более мягкого вкуса обдать кипятком. Выложить салат слоями в следующей последовательности: крабовые палочки, сетка из майонеза, яйца, майонез, лук, майонез, твердый сыр, майонез, свекла и завершающий слой майонеза. Поставить салат в холодильник на 1–2 часа, чтобы слои пропитались. Перед подачей по желанию украсить зеленью.

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