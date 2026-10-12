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Главная Вкус Салат "Пальто": понадобятся крабовые палочки и свекла

Салат "Пальто": понадобятся крабовые палочки и свекла

Ua ru
12 октября 2026 12:04
Салат с крабовыми палочками и свеклой: нежная праздничная закуска, уложенная слоями
Салат с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео.

Сочетание сочных крабовых палочек, нежных яиц, твёрдого сыра и сладковатой свеклы создаёт гармоничный вкус. Благодаря чередованию слоёв с майонезом салат получается нежным, аппетитным и имеет красивый срез.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно по-домашнему с Яниной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • лук — 1 небольшая головка;
  • твердый сыр — 150 г;
  • свекла — 2 средних шт. (примерно 300 г);
  • майонез — 150 г.
рецепт салату з крабовими паличками
Салат с крабовыми палочками и свеклой. Фото: кадр из видео.

Способ приготовления

  1. Свеклу отварить до готовности, остудить и натереть на крупной терке.
  2. Яйца сварить вкрутую и натереть, крабовые палочки мелко нарезать, сыр натереть.
  3. Лук мелко нарезать, по желанию для более мягкого вкуса обдать кипятком.
  4. Выложить салат слоями в следующей последовательности: крабовые палочки, сетка из майонеза, яйца, майонез, лук, майонез, твердый сыр, майонез, свекла и завершающий слой майонеза.
  5. Поставить салат в холодильник на 1–2 часа, чтобы слои пропитались. Перед подачей по желанию украсить зеленью.

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салат рецепт крабовые палочки свекла
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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