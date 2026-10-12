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Головна Смак Салат "Пальто": знадобляться крабові палички та буряк

Салат "Пальто": знадобляться крабові палички та буряк

Ua ru
12 жовтня 2026 12:04
Салат із крабовими паличками та буряком: ніжна святкова закуска шарами
Салат з крабовими паличками. Фото: кадр з відео.

Поєднання соковитих крабових паличок, ніжних яєць, твердого сиру та солодкуватого буряка створює гармонійний смак. Завдяки чергуванню шарів із майонезом салат виходить ніжним, апетитним і має красивий розріз.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно по-домашньому з Яніною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • крабові палички — 200 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • цибуля — 1 невелика шт.;
  • твердий сир — 150 г;
  • буряк — 2 середні шт. (приблизно 300 г);
  • майонез — 150 г.
рецепт салату з крабовими паличками
Салат з крабовими паличками та буряком. Фото: кадр з відео.

Спосіб приготування

  1. Буряк відварити до готовності, охолодити й натерти на великій тертці.
  2. Яйця зварити круто й натерти, крабові палички дрібно нарізати, сир натерти.
  3. Цибулю подрібнити, за бажанням для м’якшого смаку обдати окропом.
  4. Викласти салат шарами в такій послідовності: крабові палички, сіточка з майонезу, яйця, майонез, цибуля, майонез, твердий сир, майонез, буряк і завершальний шар майонезу.
  5. Поставити салат у холодильник на 1–2 години, щоб шари просочилися. Перед подачею за бажанням прикрасити зеленню.

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салат рецепт крабові палички буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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