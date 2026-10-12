Салат із крабовими паличками та буряком: ніжна святкова закуска шарами

Салат "Пальто": знадобляться крабові палички та буряк
Ua ru
12 жовтня 2026 12:04
Салат з крабовими паличками. Фото: кадр з відео.
Поєднання соковитих крабових паличок, ніжних яєць, твердого сиру та солодкуватого буряка створює гармонійний смак. Завдяки чергуванню шарів із майонезом салат виходить ніжним, апетитним і має красивий розріз.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно по-домашньому з Яніною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- яйця — 3 шт.;
- цибуля — 1 невелика шт.;
- твердий сир — 150 г;
- буряк — 2 середні шт. (приблизно 300 г);
- майонез — 150 г.
Спосіб приготування
- Буряк відварити до готовності, охолодити й натерти на великій тертці.
- Яйця зварити круто й натерти, крабові палички дрібно нарізати, сир натерти.
- Цибулю подрібнити, за бажанням для м’якшого смаку обдати окропом.
- Викласти салат шарами в такій послідовності: крабові палички, сіточка з майонезу, яйця, майонез, цибуля, майонез, твердий сир, майонез, буряк і завершальний шар майонезу.
- Поставити салат у холодильник на 1–2 години, щоб шари просочилися. Перед подачею за бажанням прикрасити зеленню.
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