Салат із крабовими паличками та буряком: ніжна святкова закуска шарами

Салат з крабовими паличками. Фото: кадр з відео.

Поєднання соковитих крабових паличок, ніжних яєць, твердого сиру та солодкуватого буряка створює гармонійний смак. Завдяки чергуванню шарів із майонезом салат виходить ніжним, апетитним і має красивий розріз.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно по-домашньому з Яніною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

яйця — 3 шт.;

цибуля — 1 невелика шт.;

твердий сир — 150 г;

буряк — 2 середні шт. (приблизно 300 г);

майонез — 150 г.

Салат з крабовими паличками та буряком. Фото: кадр з відео.

Спосіб приготування

Буряк відварити до готовності, охолодити й натерти на великій тертці. Яйця зварити круто й натерти, крабові палички дрібно нарізати, сир натерти. Цибулю подрібнити, за бажанням для м’якшого смаку обдати окропом. Викласти салат шарами в такій послідовності: крабові палички, сіточка з майонезу, яйця, майонез, цибуля, майонез, твердий сир, майонез, буряк і завершальний шар майонезу. Поставити салат у холодильник на 1–2 години, щоб шари просочилися. Перед подачею за бажанням прикрасити зеленню.

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