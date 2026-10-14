Салат із крабовими паличками та помідорами: швидка закуска з часником і сиром

Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Поєднання ніжних крабових паличок, соковитих овочів, сиру та часнику робить салат особливо апетитним. Він не потребує тривалого настоювання, тому чудово підходить і для сімейного обіду, і для святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

солодкий перець — ¼ шт.;

помідори — 3–4 шт.;

твердий сир — 50–70 г;

часник — 3–4 зубчики;

майонез — 2–3 ст. л.

Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати соломкою або розібрати на волокна. Перець очистити від насіння й нарізати смужками. У помідорів видалити соковиту серединку, а м’якоть подрібнити. Додати натертий сир і пропущений через прес часник. Заправити майонезом і ретельно перемішати. За потреби відкоригувати смак сіллю та перцем. Подавати салат одразу після приготування, поки овочі зберігають свіжість.

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