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Головна Смак Салат "1000 подяк": знадобиться 200 г крабових паличок

Салат "1000 подяк": знадобиться 200 г крабових паличок

Ua ru
14 жовтня 2026 12:44
Салат із крабовими паличками та помідорами: швидка закуска з часником і сиром
Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Поєднання ніжних крабових паличок, соковитих овочів, сиру та часнику робить салат особливо апетитним. Він не потребує тривалого настоювання, тому чудово підходить і для сімейного обіду, і для святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • крабові палички — 200 г;
  • солодкий перець — ¼ шт.;
  • помідори — 3–4 шт.;
  • твердий сир — 50–70 г;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • майонез — 2–3 ст. л.
рецепт салату з крабовими паличками
Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Крабові палички нарізати соломкою або розібрати на волокна.
  2. Перець очистити від насіння й нарізати смужками. У помідорів видалити соковиту серединку, а м’якоть подрібнити.
  3. Додати натертий сир і пропущений через прес часник.
  4. Заправити майонезом і ретельно перемішати. За потреби відкоригувати смак сіллю та перцем.
  5. Подавати салат одразу після приготування, поки овочі зберігають свіжість.

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салат рецепт крабові палички крабовий салат
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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