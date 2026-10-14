Салат із крабовими паличками та помідорами: швидка закуска з часником і сиром

Салат "1000 подяк": знадобиться 200 г крабових паличок
Ua ru
14 жовтня 2026 12:44
Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua
Поєднання ніжних крабових паличок, соковитих овочів, сиру та часнику робить салат особливо апетитним. Він не потребує тривалого настоювання, тому чудово підходить і для сімейного обіду, і для святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- солодкий перець — ¼ шт.;
- помідори — 3–4 шт.;
- твердий сир — 50–70 г;
- часник — 3–4 зубчики;
- майонез — 2–3 ст. л.
Спосіб приготування
- Крабові палички нарізати соломкою або розібрати на волокна.
- Перець очистити від насіння й нарізати смужками. У помідорів видалити соковиту серединку, а м’якоть подрібнити.
- Додати натертий сир і пропущений через прес часник.
- Заправити майонезом і ретельно перемішати. За потреби відкоригувати смак сіллю та перцем.
- Подавати салат одразу після приготування, поки овочі зберігають свіжість.
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