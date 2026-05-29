Готуйте поки є молода картопля: салат, який замінює і обід і вечерю

Дата публікації: 29 травня 2026 15:14
Салат з молодою картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із молодою картоплею виходить настільки ситним і свіжим, що легко замінює повноцінний обід або вечерю. Хрустка капуста, соковита редиска та ароматна зелень ідеально поєднуються з ніжною кефірною заправкою. Готується страва швидко й особливо смакує в сезон молодих овочів. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молода картопля — 500 г.;
  • молода капуста — ½ качана.;
  • редиска — 250 г.;
  • зелена цибуля — 1 пучок.;
  • кріп — за смаком.

Для заправки:

  • кефір — 200 мл.;
  • часник — 3 зубчики.;
  • гірчиця в зернах — 2 ч. л.;
  • сіль — за смаком.;
  • перець — за смаком.
рецепт салату з редискою
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Молоду картоплю добре промити, відварити до готовності та нарізати шматочками.
  2. Капусту тонко нашаткувати й трохи прим’яти руками для ніжнішої текстури.
  3. Редиску нарізати кружальцями, подрібнити зелену цибулю та кріп.
  4. У великій мисці з’єднати картоплю, капусту, редиску та зелень.
  5. Для заправки змішати кефір, гірчицю в зернах, подрібнений часник, сіль і перець. 

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
