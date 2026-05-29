Готуйте поки є молода картопля: салат, який замінює і обід і вечерю

Салат з молодою картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із молодою картоплею виходить настільки ситним і свіжим, що легко замінює повноцінний обід або вечерю. Хрустка капуста, соковита редиска та ароматна зелень ідеально поєднуються з ніжною кефірною заправкою. Готується страва швидко й особливо смакує в сезон молодих овочів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молода картопля — 500 г.;

молода капуста — ½ качана.;

редиска — 250 г.;

зелена цибуля — 1 пучок.;

кріп — за смаком.

Для заправки:

кефір — 200 мл.;

часник — 3 зубчики.;

гірчиця в зернах — 2 ч. л.;

сіль — за смаком.;

перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Молоду картоплю добре промити, відварити до готовності та нарізати шматочками. Капусту тонко нашаткувати й трохи прим’яти руками для ніжнішої текстури. Редиску нарізати кружальцями, подрібнити зелену цибулю та кріп. У великій мисці з’єднати картоплю, капусту, редиску та зелень. Для заправки змішати кефір, гірчицю в зернах, подрібнений часник, сіль і перець.

