Готуйте поки є молода картопля: салат, який замінює і обід і вечерю
Ua ru
Дата публікації: 29 травня 2026 15:14
Салат з молодою картоплею. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат із молодою картоплею виходить настільки ситним і свіжим, що легко замінює повноцінний обід або вечерю. Хрустка капуста, соковита редиска та ароматна зелень ідеально поєднуються з ніжною кефірною заправкою. Готується страва швидко й особливо смакує в сезон молодих овочів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молода картопля — 500 г.;
- молода капуста — ½ качана.;
- редиска — 250 г.;
- зелена цибуля — 1 пучок.;
- кріп — за смаком.
Для заправки:
- кефір — 200 мл.;
- часник — 3 зубчики.;
- гірчиця в зернах — 2 ч. л.;
- сіль — за смаком.;
- перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Молоду картоплю добре промити, відварити до готовності та нарізати шматочками.
- Капусту тонко нашаткувати й трохи прим’яти руками для ніжнішої текстури.
- Редиску нарізати кружальцями, подрібнити зелену цибулю та кріп.
- У великій мисці з’єднати картоплю, капусту, редиску та зелень.
- Для заправки змішати кефір, гірчицю в зернах, подрібнений часник, сіль і перець.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Читайте також:
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Реклама