Готовьте пока есть молодой картофель: салат, который заменяет и обед и ужин
Дата публикации 29 мая 2026 15:14
Салат с молодым картофелем. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат с молодым картофелем получается настолько сытным и свежим, что легко заменяет полноценный обед или ужин. Хрустящая капуста, сочная редиска и ароматная зелень идеально сочетаются с нежной кефирной заправкой. Готовится блюдо быстро и особенно вкусно в сезон молодых овощей.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодой картофель — 500 г;
- молодая капуста — ½ кочана;
- редис — 250 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- укроп — по вкусу.
Для заправки:
- кефир — 200 мл.;
- чеснок — 3 зубчика;
- горчица в зернах — 2 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Молодой картофель хорошо промыть, отварить до готовности и нарезать кусочками.
- Капусту тонко нашинковать и немного примять руками для более нежной текстуры.
- Редис нарезать кружочками, измельчить зеленый лук и укроп.
- В большой миске соединить картофель, капусту, редис и зелень.
- Для заправки смешать кефир, горчицу в зернах, измельченный чеснок, соль и перец.
