Готовьте пока есть молодой картофель: салат, который заменяет и обед и ужин

Салат с молодым картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат с молодым картофелем получается настолько сытным и свежим, что легко заменяет полноценный обед или ужин. Хрустящая капуста, сочная редиска и ароматная зелень идеально сочетаются с нежной кефирной заправкой. Готовится блюдо быстро и особенно вкусно в сезон молодых овощей.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодой картофель — 500 г;

молодая капуста — ½ кочана;

редис — 250 г;

зеленый лук — 1 пучок;

укроп — по вкусу.

Для заправки:

кефир — 200 мл.;

чеснок — 3 зубчика;

горчица в зернах — 2 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Молодой картофель хорошо промыть, отварить до готовности и нарезать кусочками. Капусту тонко нашинковать и немного примять руками для более нежной текстуры. Редис нарезать кружочками, измельчить зеленый лук и укроп. В большой миске соединить картофель, капусту, редис и зелень. Для заправки смешать кефир, горчицу в зернах, измельченный чеснок, соль и перец.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Читайте также:

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".