Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Готовьте пока есть молодой картофель: салат, который заменяет и обед и ужин

Готовьте пока есть молодой картофель: салат, который заменяет и обед и ужин

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 15:14
Готовьте пока есть молодой картофель: салат, который заменяет и обед и ужин
Салат с молодым картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат с молодым картофелем получается настолько сытным и свежим, что легко заменяет полноценный обед или ужин. Хрустящая капуста, сочная редиска и ароматная зелень идеально сочетаются с нежной кефирной заправкой. Готовится блюдо быстро и особенно вкусно в сезон молодых овощей.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодой картофель — 500 г;
  • молодая капуста — ½ кочана;
  • редис — 250 г;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • укроп — по вкусу.

Для заправки:

  • кефир — 200 мл.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • горчица в зернах — 2 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.
рецепт салату з редискою
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Молодой картофель хорошо промыть, отварить до готовности и нарезать кусочками.
  2. Капусту тонко нашинковать и немного примять руками для более нежной текстуры.
  3. Редис нарезать кружочками, измельчить зеленый лук и укроп.
  4. В большой миске соединить картофель, капусту, редис и зелень.
  5. Для заправки смешать кефир, горчицу в зернах, измельченный чеснок, соль и перец.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Читайте также:

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

салат редиска молодая картошка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации