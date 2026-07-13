Грецький кабачковий пиріг із фетою: ніжна випічка для всієї родини

Грецький пиріг з кабачків: знадобиться 1 кг овочів і 250 мл кефіру
Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 13:44
Пиріг з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua
У сезон кабачків хочеться готувати не лише звичні оладки, а й цікаві страви з яскравим смаком. Цей грецький пиріг поєднує ніжні овочі, солонувату фету, ароматну зелень і легке тісто на йогурті або кефірі. Він виходить рум’яним зверху, соковитим усередині та смакує як теплим, так і охолодженим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 1 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- йогурт без добавок або кефір — 250 мл.;
- яйця — 6 шт.;
- борошно — 150 г;
- розпушувач — 10 г;
- сир фета або фетакса — 250 г;
- петрушка — великий пучок;
- орегано — 10 г;
- солодка паприка — 1 ч. л.;
- сіль — 0,5 ст. л.;
- олія — 2–3 ст. л.
Розмір форми — 24 × 30 см.
Спосіб приготування
- Нарізати цибулю півкільцями та обсмажити на олії.
- Кабачки натерти на крупній тертці, додати до цибулі й готувати 7–8 хвилин на сильному вогні без кришки, щоб випарувалася зайва волога.
- Додати орегано та сіль, перемішати й залишити начинку охолонути.
- Для тіста змішати йогурт або кефір із яйцями. Додати борошно та розпушувач, перемішати до однорідної консистенції.
- З’єднати тісто з овочевою масою, додати подрібнену петрушку та кубики фети.
- Обережно перемішати, щоб сир залишився шматочками.
- Викласти масу у форму, застелену пергаментом, зверху посипати солодкою паприкою.
- Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 40–45 хвилин.
- Дати пирогу трохи охолонути, нарізати порційними шматочками та подавати до столу.
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