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Главная Вкус Греческий пирог из кабачков: понадобится 1 кг овощей и 250 мл кефира

Греческий пирог из кабачков: понадобится 1 кг овощей и 250 мл кефира

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 13:44
Греческий кабачковый пирог с фетой: нежная выпечка для всей семьи
Пирог из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон кабачков хочется готовить не только привычные оладьи, но и интересные блюда с ярким вкусом. Этот греческий пирог сочетает в себе нежные овощи, слегка солоноватую фету, ароматную зелень и легкое тесто на йогурте или кефире. Он получается румяным сверху, сочным внутри и вкусный как в теплом, так и в охлаждённом виде.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 1 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • йогурт без добавок или кефир — 250 мл;
  • яйца — 6 шт.;
  • мука — 150 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • сыр фета или фетакса — 250 г;
  • петрушка — большой пучок;
  • орегано — 10 г;
  • сладкая паприка — 1 ч. л.;
  • соль — 0,5 ст. л.;
  • растительное масло — 2–3 ст. л.

Размер формы — 24 × 30 см.

рецепт пирога з кабачків
Пирог с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать лук полукольцами и обжарить на растительном масле.
  2. Кабачки натереть на крупной терке, добавить к луку и готовить 7–8 минут на сильном огне без крышки, чтобы испарилась лишняя влага.
  3. Добавить орегано и соль, перемешать и дать начинке остыть.
  4. Для теста смешать йогурт или кефир с яйцами. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать до однородной консистенции.
  5. Соединить тесто с овощной массой, добавить измельченную петрушку и кубики феты.
  6. Аккуратно перемешать, чтобы сыр остался кусочками.
  7. Выложить массу в форму, застеленную пергаментом, сверху посыпать сладкой паприкой.
  8. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут.
  9. Дать пирогу немного остыть, нарезать порционными кусочками и подавать к столу.

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пирог рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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