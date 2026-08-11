Густе рагу на кожен день: готуйте, поки є свіжі овочі

Овочеве рагу. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Це саме та страва, яку зручно готувати наприкінці літа, коли свіжих овочів вдосталь. Баклажани додають ніжності, перець — солодкості, помідори роблять рагу соковитим, а квасоля додає ситності. У результаті виходить ароматне домашнє рагу, яке смачне і гарячим, і після охолодження.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

баклажани — 1–2 шт.;

солодкий перець — 2 шт.;

помідори — 2–3 шт.;

стручкова квасоля — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

паприка — до смаку;

італійські трави — до смаку;

сіль і чорний перець — до смаку.

Квасоля та овочі. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кубиками, цибулю — невеликими шматочками, а солодкий перець — смужками. У каструлі або глибокій сковороді обсмажити цибулю до м'якості. Додати баклажани та перець, перемішати й готувати кілька хвилин. Помідори нарізати шматочками та додати до овочів разом зі стручковою квасолею. Посолити, поперчити, додати паприку та італійські трави. Накрити кришкою й тушкувати на невеликому вогні приблизно 20–25 хвилин, поки овочі не стануть м'якими, а рагу — густим.

Подавати гарячим як самостійну страву або гарнір.

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