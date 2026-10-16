Яблука в ніжному клярі: швидкий солодкий сніданок з корицею

Яблучні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Соковиті яблучні кружальця в м’якому клярі після обсмажування стають ніжними всередині та золотистими зовні. А цукор з корицею додає домашній випічці особливого аромату й солодкого смаку.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблука — 3 шт.;

яйця — 2 шт.;

йогурт — 150 г;

цукор — 2 ст. л.;

кокосова стружка — 1 ст. л.;

ванільний цукор — 10 г;

борошно — 5–6 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

олія — для смаження.

Для посипки:

цукор — 2 ст. л.;

кориця — 1 ч. л.

Яблучні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яблука за потреби очистити, нарізати кружальцями та видалити серцевину. Яйця змішати з йогуртом, цукром, ванільним цукром і кокосовою стружкою. Додати борошно з розпушувачем і замішати густий кляр. Занурити яблучні кружальця в тісто й обсмажити на розігрітій олії на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків. Змішати цукор із корицею. Гарячі яблучні оладки обваляти в ароматній посипці та подавати до столу.

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