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Головна Смак Яблучні оладки на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 2 яйця

Яблучні оладки на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 2 яйця

Ua ru
16 жовтня 2026 05:04
Яблука в ніжному клярі: швидкий солодкий сніданок з корицею
Яблучні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Соковиті яблучні кружальця в м’якому клярі після обсмажування стають ніжними всередині та золотистими зовні. А цукор з корицею додає домашній випічці особливого аромату й солодкого смаку.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 3 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • йогурт — 150 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • кокосова стружка — 1 ст. л.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • борошно — 5–6 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • олія — для смаження.

Для посипки:

  • цукор — 2 ст. л.;
  • кориця — 1 ч. л.
рецепт яблучних оладок
Яблучні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука за потреби очистити, нарізати кружальцями та видалити серцевину.
  2. Яйця змішати з йогуртом, цукром, ванільним цукром і кокосовою стружкою.
  3. Додати борошно з розпушувачем і замішати густий кляр.
  4. Занурити яблучні кружальця в тісто й обсмажити на розігрітій олії на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.
  5. Змішати цукор із корицею. Гарячі яблучні оладки обваляти в ароматній посипці та подавати до столу.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

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яблука рецепт оладки ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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