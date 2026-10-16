Яблука в ніжному клярі: швидкий солодкий сніданок з корицею

Яблучні оладки на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 2 яйця
Ua ru
16 жовтня 2026 05:04
Яблучні оладки. Фото: gospodynka.com.ua
Соковиті яблучні кружальця в м’якому клярі після обсмажування стають ніжними всередині та золотистими зовні. А цукор з корицею додає домашній випічці особливого аромату й солодкого смаку.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яблука — 3 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- йогурт — 150 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- кокосова стружка — 1 ст. л.;
- ванільний цукор — 10 г;
- борошно — 5–6 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- олія — для смаження.
Для посипки:
- цукор — 2 ст. л.;
- кориця — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Яблука за потреби очистити, нарізати кружальцями та видалити серцевину.
- Яйця змішати з йогуртом, цукром, ванільним цукром і кокосовою стружкою.
- Додати борошно з розпушувачем і замішати густий кляр.
- Занурити яблучні кружальця в тісто й обсмажити на розігрітій олії на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.
- Змішати цукор із корицею. Гарячі яблучні оладки обваляти в ароматній посипці та подавати до столу.
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