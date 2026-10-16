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Главная Вкус Яблочные оладьи на завтрак за 5 минут: понадобится 2 яйца

Яблочные оладьи на завтрак за 5 минут: понадобится 2 яйца

Ua ru
16 октября 2026 05:04
Яблоки в нежном кляре: быстрый сладкий завтрак с корицей
Яблочные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Сочные яблочные кружочки в мягком кляре после обжаривания становятся нежными внутри и золотистыми снаружи. А сахар с корицей придает домашней выпечке особый аромат и сладкий вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яблоки — 3 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • йогурт — 150 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • кокосовая стружка — 1 ст. л.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • мука — 5–6 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • растительное масло — для жарки.

Для посыпки:

  • сахар — 2 ст. л.;
  • корица — 1 ч. л.
рецепт яблучних оладок
Яблочные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки при необходимости очистить, нарезать кружочками и удалить сердцевину.
  2. Яйца смешать с йогуртом, сахаром, ванильным сахаром и кокосовой стружкой.
  3. Добавить муку с разрыхлителем и замесить густой кляр.
  4. Окунуть яблочные кружочки в тесто и обжарить на разогретом масле на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
  5. Смешать сахар с корицей. Горячие яблочные оладьи обвалять в ароматной посыпке и подавать к столу.

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яблоки рецепт оладьи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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