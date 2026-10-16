Яблоки в нежном кляре: быстрый сладкий завтрак с корицей

Яблочные оладьи на завтрак за 5 минут: понадобится 2 яйца
Ua ru
16 октября 2026 05:04
Яблочные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua
Сочные яблочные кружочки в мягком кляре после обжаривания становятся нежными внутри и золотистыми снаружи. А сахар с корицей придает домашней выпечке особый аромат и сладкий вкус.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — 3 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- йогурт — 150 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- кокосовая стружка — 1 ст. л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- мука — 5–6 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Для посыпки:
- сахар — 2 ст. л.;
- корица — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Яблоки при необходимости очистить, нарезать кружочками и удалить сердцевину.
- Яйца смешать с йогуртом, сахаром, ванильным сахаром и кокосовой стружкой.
- Добавить муку с разрыхлителем и замесить густой кляр.
- Окунуть яблочные кружочки в тесто и обжарить на разогретом масле на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
- Смешать сахар с корицей. Горячие яблочные оладьи обвалять в ароматной посыпке и подавать к столу.
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