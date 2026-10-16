Яблоки в нежном кляре: быстрый сладкий завтрак с корицей

Яблочные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Сочные яблочные кружочки в мягком кляре после обжаривания становятся нежными внутри и золотистыми снаружи. А сахар с корицей придает домашней выпечке особый аромат и сладкий вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яблоки — 3 шт.;

яйца — 2 шт.;

йогурт — 150 г;

сахар — 2 ст. л.;

кокосовая стружка — 1 ст. л.;

ванильный сахар — 10 г;

мука — 5–6 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Для посыпки:

сахар — 2 ст. л.;

корица — 1 ч. л.

Яблочные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яблоки при необходимости очистить, нарезать кружочками и удалить сердцевину. Яйца смешать с йогуртом, сахаром, ванильным сахаром и кокосовой стружкой. Добавить муку с разрыхлителем и замесить густой кляр. Окунуть яблочные кружочки в тесто и обжарить на разогретом масле на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Смешать сахар с корицей. Горячие яблочные оладьи обвалять в ароматной посыпке и подавать к столу.

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