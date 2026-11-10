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Головна Смак Яблучні "трюфелі" з 3 інгредієнтів: рецепт печива за 15 хвилин

Яблучні "трюфелі" з 3 інгредієнтів: рецепт печива за 15 хвилин

Ua ru
10 листопада 2026 22:21
Домашні яблучно-шоколадні цукерки: ніжний десерт без випікання Фото: smachnenke.com.ua
Яблучні "трюфелі". Фото: smachnenke.com.ua

Ці домашні ласощі чудово смакують із чаєм чи кавою та стануть гарною альтернативою магазинним солодощам. Яблучна основа надає печиву ніжності, а чорний шоколад і какао роблять їх схожими на справжні трюфелі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 500 г;
  • чорний шоколад — 50 г;
  • какао — 1 ст. л.

Додатково:

  • цукор — до 1 ст. л., за бажанням;
  • вафельна або пісочна крихта — для обкачування.

Спосіб приготування

  1. Яблука очистити, натерти на дрібній тертці та перекласти на суху сковороду.
  2. За бажанням додати цукор і тушкувати близько 5 хвилин, доки випарується зайва рідина.
  3. Додати какао, перемішати й прогріти ще 1–2 хвилини.
  4. Додати подрібнений шоколад і розмішати до повного розчинення. Масу повністю охолодити.
  5. Із щільної яблучно-шоколадної основи сформувати невеликі кульки та обкачати їх у вафельній або пісочній крихті. За бажанням використати кокосову стружку чи какао.

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десерт яблука рецепт печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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