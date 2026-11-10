Яблучні "трюфелі". Фото: smachnenke.com.ua

Ці домашні ласощі чудово смакують із чаєм чи кавою та стануть гарною альтернативою магазинним солодощам. Яблучна основа надає печиву ніжності, а чорний шоколад і какао роблять їх схожими на справжні трюфелі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблука — 500 г;

чорний шоколад — 50 г;

какао — 1 ст. л.

Додатково:

цукор — до 1 ст. л., за бажанням;

вафельна або пісочна крихта — для обкачування.

Спосіб приготування

Яблука очистити, натерти на дрібній тертці та перекласти на суху сковороду. За бажанням додати цукор і тушкувати близько 5 хвилин, доки випарується зайва рідина. Додати какао, перемішати й прогріти ще 1–2 хвилини. Додати подрібнений шоколад і розмішати до повного розчинення. Масу повністю охолодити. Із щільної яблучно-шоколадної основи сформувати невеликі кульки та обкачати їх у вафельній або пісочній крихті. За бажанням використати кокосову стружку чи какао.

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