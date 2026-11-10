Яблочные "трюфели" из 3 ингредиентов: рецепт печенья за 15 минут
Ua ru
10 ноября 2026 22:21
Фото: smachnenke.com.ua
Яблочные "трюфели". Фото: smachnenke.com.ua
Эти домашние лакомства прекрасно сочетаются с чаем или кофе и станут отличной альтернативой магазинным сладостям. Яблочная основа придает печенью нежность, а черный шоколад и какао делают их похожими на настоящие трюфели.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — 500 г;
- черный шоколад — 50 г;
- какао — 1 ст. л.
Дополнительно:
- сахар — до 1 ст. л., по желанию;
- вафельная или песочная крошка — для обваливания.
Способ приготовления
- Яблоки очистить, натереть на мелкой тёрке и переложить на сухую сковороду.
- По желанию добавить сахар и тушить около 5 минут, пока не выпарится лишняя жидкость.
- Добавить какао, перемешать и прогреть ещё 1–2 минуты.
- Добавить измельченный шоколад и перемешать до полного растворения. Массу полностью остудить.
- Из плотной яблочно-шоколадной массы сформировать небольшие шарики и обвалять их в вафельной или песочной крошке. По желанию можно использовать кокосовую стружку или какао.
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