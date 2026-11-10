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Главная Вкус Яблочные "трюфели" из 3 ингредиентов: рецепт печенья за 15 минут

Яблочные "трюфели" из 3 ингредиентов: рецепт печенья за 15 минут

Ua ru
10 ноября 2026 22:21
Домашние яблочно-шоколадные конфеты: нежный десерт без выпечки Фото: smachnenke.com.ua
Яблочные "трюфели". Фото: smachnenke.com.ua

Эти домашние лакомства прекрасно сочетаются с чаем или кофе и станут отличной альтернативой магазинным сладостям. Яблочная основа придает печенью нежность, а черный шоколад и какао делают их похожими на настоящие трюфели.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яблоки — 500 г;
  • черный шоколад — 50 г;
  • какао — 1 ст. л.

Дополнительно:

  • сахар — до 1 ст. л., по желанию;
  • вафельная или песочная крошка — для обваливания.

Способ приготовления

  1. Яблоки очистить, натереть на мелкой тёрке и переложить на сухую сковороду.
  2. По желанию добавить сахар и тушить около 5 минут, пока не выпарится лишняя жидкость.
  3. Добавить какао, перемешать и прогреть ещё 1–2 минуты.
  4. Добавить измельченный шоколад и перемешать до полного растворения. Массу полностью остудить.
  5. Из плотной яблочно-шоколадной массы сформировать небольшие шарики и обвалять их в вафельной или песочной крошке. По желанию можно использовать кокосовую стружку или какао.

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десерт яблоки рецепт печенье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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