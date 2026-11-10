Яблочные "трюфели". Фото: smachnenke.com.ua

Эти домашние лакомства прекрасно сочетаются с чаем или кофе и станут отличной альтернативой магазинным сладостям. Яблочная основа придает печенью нежность, а черный шоколад и какао делают их похожими на настоящие трюфели.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яблоки — 500 г;

черный шоколад — 50 г;

какао — 1 ст. л.

Дополнительно:

сахар — до 1 ст. л., по желанию;

вафельная или песочная крошка — для обваливания.

Способ приготовления

Яблоки очистить, натереть на мелкой тёрке и переложить на сухую сковороду. По желанию добавить сахар и тушить около 5 минут, пока не выпарится лишняя жидкость. Добавить какао, перемешать и прогреть ещё 1–2 минуты. Добавить измельченный шоколад и перемешать до полного растворения. Массу полностью остудить. Из плотной яблочно-шоколадной массы сформировать небольшие шарики и обвалять их в вафельной или песочной крошке. По желанию можно использовать кокосовую стружку или какао.

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