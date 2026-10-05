Яблучний пиріг на молоці: ніжна домашня випічка до чаю

Яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Цей яблучний пиріг готується зі звичайних продуктів і не потребує складних кулінарних прийомів. Збите з яйцями тісто та щедра яблучна начинка роблять його ніжним і ароматним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблука — 3 великі, приблизно 500–550 г;

тепле молоко — 180 мл.;

оцет 9% — 1 ст. л.;

яйця — 3 шт.;

цукор — 300 г;

олія без запаху — 100 мл.;

борошно — 300 г;

розпушувач — 12 г;

сіль — дрібка;

ванілін — дрібка.

Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Змішати тепле молоко з оцтом і залишити на 5 хвилин. Яблука нарізати невеликими шматочками. Яйця збити з цукром, сіллю та ваніліном до світлої пишної маси. Додати олію та молоко, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і швидко замісити однорідне тісто. У форму з пергаментом вилити половину тіста, викласти яблука та накрити рештою тіста. За бажанням додати до яблук корицю або лимонну цедру. Випікати при 180 °C приблизно 30–35 хвилин без конвекції. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою, після чого дати пирогу охолонути та нарізати.

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