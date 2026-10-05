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Головна Смак Яблучний пиріг "2 по 300" замість "шарлотки": пухкий, як хмаринка

Яблучний пиріг "2 по 300" замість "шарлотки": пухкий, як хмаринка

Ua ru
5 жовтня 2026 03:04
Яблучний пиріг на молоці: ніжна домашня випічка до чаю
Яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Цей яблучний пиріг готується зі звичайних продуктів і не потребує складних кулінарних прийомів. Збите з яйцями тісто та щедра яблучна начинка роблять його ніжним і ароматним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 3 великі, приблизно 500–550 г;
  • тепле молоко — 180 мл.;
  • оцет 9% — 1 ст. л.;
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 300 г;
  • олія без запаху — 100 мл.;
  • борошно — 300 г;
  • розпушувач — 12 г;
  • сіль — дрібка;
  • ванілін — дрібка.
рецепт пирога з яблуками
Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати тепле молоко з оцтом і залишити на 5 хвилин.
  2. Яблука нарізати невеликими шматочками.
  3. Яйця збити з цукром, сіллю та ваніліном до світлої пишної маси.
  4. Додати олію та молоко, перемішати.
  5. Просіяти борошно з розпушувачем і швидко замісити однорідне тісто.
  6. У форму з пергаментом вилити половину тіста, викласти яблука та накрити рештою тіста.
  7. За бажанням додати до яблук корицю або лимонну цедру.
  8. Випікати при 180 °C приблизно 30–35 хвилин без конвекції.
  9. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою, після чого дати пирогу охолонути та нарізати.

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пиріг рецепт випічка шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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