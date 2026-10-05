Яблучний пиріг на молоці: ніжна домашня випічка до чаю

Яблучний пиріг "2 по 300" замість "шарлотки": пухкий, як хмаринка
Ua ru
5 жовтня 2026 03:04
Яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua
Цей яблучний пиріг готується зі звичайних продуктів і не потребує складних кулінарних прийомів. Збите з яйцями тісто та щедра яблучна начинка роблять його ніжним і ароматним.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яблука — 3 великі, приблизно 500–550 г;
- тепле молоко — 180 мл.;
- оцет 9% — 1 ст. л.;
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 300 г;
- олія без запаху — 100 мл.;
- борошно — 300 г;
- розпушувач — 12 г;
- сіль — дрібка;
- ванілін — дрібка.
Спосіб приготування
- Змішати тепле молоко з оцтом і залишити на 5 хвилин.
- Яблука нарізати невеликими шматочками.
- Яйця збити з цукром, сіллю та ваніліном до світлої пишної маси.
- Додати олію та молоко, перемішати.
- Просіяти борошно з розпушувачем і швидко замісити однорідне тісто.
- У форму з пергаментом вилити половину тіста, викласти яблука та накрити рештою тіста.
- За бажанням додати до яблук корицю або лимонну цедру.
- Випікати при 180 °C приблизно 30–35 хвилин без конвекції.
- Готовність перевірити дерев’яною шпажкою, після чого дати пирогу охолонути та нарізати.
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