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Главная Вкус Яблочный пирог "2 по 300" вместо "шарлотки": воздушный, как облачко

Яблочный пирог "2 по 300" вместо "шарлотки": воздушный, как облачко

Ua ru
5 октября 2026 03:04
Яблочный пирог на молоке: нежная домашняя выпечка к чаю
Яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Этот яблочный пирог готовится из обычных продуктов и не требует сложных кулинарных приёмов. Тесто, взбитое с яйцами, и щедрая яблочная начинка делают его нежным и ароматным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яблоки — 3 крупных, примерно 500–550 г;
  • теплое молоко — 180 мл;
  • уксус 9% — 1 ст. л.;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 300 г;
  • растительное масло без запаха — 100 мл;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 12 г;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка.
рецепт пирога з яблуками
Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать теплое молоко с уксусом и оставить на 5 минут.
  2. Яблоки нарезать небольшими кусочками.
  3. Яйца взбить с сахаром, солью и ванилином до получения светлой пышной массы.
  4. Добавить масло и молоко, перемешать.
  5. Просеять муку с разрыхлителем и быстро замесить однородное тесто.
  6. В форму, выстланную пергаментом, вылить половину теста, выложить яблоки и накрыть оставшимся тестом.
  7. По желанию добавить к яблокам корицу или лимонную цедру.
  8. Выпекать при 180 °C примерно 30–35 минут без конвекции.
  9. Готовность проверить деревянной шпажкой, после чего дать пирогу остыть и нарезать.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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