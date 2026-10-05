Яблочный пирог на молоке: нежная домашняя выпечка к чаю

Яблочный пирог "2 по 300" вместо "шарлотки": воздушный, как облачко
Ua ru
5 октября 2026 03:04
Яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua
Этот яблочный пирог готовится из обычных продуктов и не требует сложных кулинарных приёмов. Тесто, взбитое с яйцами, и щедрая яблочная начинка делают его нежным и ароматным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — 3 крупных, примерно 500–550 г;
- теплое молоко — 180 мл;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 300 г;
- растительное масло без запаха — 100 мл;
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 12 г;
- соль — щепотка;
- ванилин — щепотка.
Способ приготовления
- Смешать теплое молоко с уксусом и оставить на 5 минут.
- Яблоки нарезать небольшими кусочками.
- Яйца взбить с сахаром, солью и ванилином до получения светлой пышной массы.
- Добавить масло и молоко, перемешать.
- Просеять муку с разрыхлителем и быстро замесить однородное тесто.
- В форму, выстланную пергаментом, вылить половину теста, выложить яблоки и накрыть оставшимся тестом.
- По желанию добавить к яблокам корицу или лимонную цедру.
- Выпекать при 180 °C примерно 30–35 минут без конвекции.
- Готовность проверить деревянной шпажкой, после чего дать пирогу остыть и нарезать.
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