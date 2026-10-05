Яблочный пирог на молоке: нежная домашняя выпечка к чаю

Яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Этот яблочный пирог готовится из обычных продуктов и не требует сложных кулинарных приёмов. Тесто, взбитое с яйцами, и щедрая яблочная начинка делают его нежным и ароматным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яблоки — 3 крупных, примерно 500–550 г;

теплое молоко — 180 мл;

уксус 9% — 1 ст. л.;

яйца — 3 шт.;

сахар — 300 г;

растительное масло без запаха — 100 мл;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 12 г;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка.

Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смешать теплое молоко с уксусом и оставить на 5 минут. Яблоки нарезать небольшими кусочками. Яйца взбить с сахаром, солью и ванилином до получения светлой пышной массы. Добавить масло и молоко, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и быстро замесить однородное тесто. В форму, выстланную пергаментом, вылить половину теста, выложить яблоки и накрыть оставшимся тестом. По желанию добавить к яблокам корицу или лимонную цедру. Выпекать при 180 °C примерно 30–35 минут без конвекции. Готовность проверить деревянной шпажкой, после чего дать пирогу остыть и нарезать.

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