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Головна Смак Яблучний пиріг "3 склянки": рецепт без замішування тіста

Яблучний пиріг "3 склянки": рецепт без замішування тіста

Ua ru
21 вересня 2026 03:04
Яблучний пиріг з манкою: ніжна домашня випічка без замішування тіста
Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг не потребує замішування тіста, тому його легко приготувати навіть без великого кулінарного досвіду. Достатньо підготувати суху суміш, натерти яблука, викласти все шарами та залити молоком із маслом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 1 склянка (130 г);
  • цукор — 1 склянка (180 г);
  • манна крупа — 1 склянка (160 г);
  • розпушувач — 1 ч. ложка;
  • яблука — 4–5 шт.;
  • лимонний сік — 1–2 ст. ложки;
  • молоко — 200 мл.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • цукрова пудра — для прикрашання.
рецепт пирога з яблуками
Яблука та манка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати просіяне борошно, цукор, манну крупу та розпушувач, розділити суміш на чотири частини. 
  2. Яблука очистити, натерти, скропити лимонним соком і розділити на три частини. 
  3. У форму 30 × 20 см, застелену пергаментом, викладати шарами суху суміш та яблука, завершивши сухим шаром. 
  4. Молоко підігріти з маслом і рівномірно залити пиріг. 
  5. Випікати при 180 °C близько 45–50 хвилин. Повністю охолодити, посипати цукровою пудрою та нарізати.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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