Яблочный пирог с манкой: нежная домашняя выпечка без замешивания теста

Яблочный пирог "3 стакана": рецепт без замешивания теста
Ua ru
21 сентября 2026 03:04
Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua
Для этого пирога не нужно замешивать тесто, поэтому его легко приготовить даже без большого кулинарного опыта. Достаточно приготовить сухую смесь, натереть яблоки, выложить все слоями и залить молоком с маслом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мука — 1 стакан (130 г);
- сахар — 1 стакан (180 г);
- манная крупа — 1 стакан (160 г);
- разрыхлитель — 1 ч. ложка;
- яблоки — 4–5 шт.;
- лимонный сок — 1–2 ст. ложки;
- молоко — 200 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- сахарная пудра — для украшения.
Способ приготовления
- Смешать просеянную муку, сахар, манную крупу и разрыхлитель, разделить смесь на четыре части.
- Яблоки очистить, натереть, сбрызнуть лимонным соком и разделить на три части.
- В форму 30 × 20 см, застеленную пергаментом, выкладывать слоями сухую смесь и яблоки, завершив сухим слоем.
- Молоко подогреть с маслом и равномерно полить пирог.
- Выпекать при 180 °C около 45–50 минут. Полностью остудить, посыпать сахарной пудрой и нарезать.
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