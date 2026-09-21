Яблочный пирог с манкой: нежная домашняя выпечка без замешивания теста

Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Для этого пирога не нужно замешивать тесто, поэтому его легко приготовить даже без большого кулинарного опыта. Достаточно приготовить сухую смесь, натереть яблоки, выложить все слоями и залить молоком с маслом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мука — 1 стакан (130 г);

сахар — 1 стакан (180 г);

манная крупа — 1 стакан (160 г);

разрыхлитель — 1 ч. ложка;

яблоки — 4–5 шт.;

лимонный сок — 1–2 ст. ложки;

молоко — 200 мл;

сливочное масло — 50 г;

сахарная пудра — для украшения.

Яблоки и манная крупа. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смешать просеянную муку, сахар, манную крупу и разрыхлитель, разделить смесь на четыре части. Яблоки очистить, натереть, сбрызнуть лимонным соком и разделить на три части. В форму 30 × 20 см, застеленную пергаментом, выкладывать слоями сухую смесь и яблоки, завершив сухим слоем. Молоко подогреть с маслом и равномерно полить пирог. Выпекать при 180 °C около 45–50 минут. Полностью остудить, посыпать сахарной пудрой и нарезать.

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