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Главная Вкус Яблочный пирог "3 стакана": рецепт без замешивания теста

Яблочный пирог "3 стакана": рецепт без замешивания теста

Ua ru
21 сентября 2026 03:04
Яблочный пирог с манкой: нежная домашняя выпечка без замешивания теста
Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Для этого пирога не нужно замешивать тесто, поэтому его легко приготовить даже без большого кулинарного опыта. Достаточно приготовить сухую смесь, натереть яблоки, выложить все слоями и залить молоком с маслом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мука — 1 стакан (130 г);
  • сахар — 1 стакан (180 г);
  • манная крупа — 1 стакан (160 г);
  • разрыхлитель — 1 ч. ложка;
  • яблоки — 4–5 шт.;
  • лимонный сок — 1–2 ст. ложки;
  • молоко — 200 мл;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сахарная пудра — для украшения.
рецепт пирога з яблуками
Яблоки и манная крупа. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать просеянную муку, сахар, манную крупу и разрыхлитель, разделить смесь на четыре части.
  2. Яблоки очистить, натереть, сбрызнуть лимонным соком и разделить на три части.
  3. В форму 30 × 20 см, застеленную пергаментом, выкладывать слоями сухую смесь и яблоки, завершив сухим слоем.
  4. Молоко подогреть с маслом и равномерно полить пирог.
  5. Выпекать при 180 °C около 45–50 минут. Полностью остудить, посыпать сахарной пудрой и нарезать.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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