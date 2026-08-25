Пиріг з яблук і сиру без цукру та масла: простий сезонний рецепт смачної випічки

Пиріг з яблук і сиру без цукру та масла. Фото: кадр з відео

Яблучний пиріг "Вересень" виходить настільки ніжним і кремовим, що за текстурою нагадує чізкейк. У ньому немає доданого цукру та масла. Цей десерт особливо солодкий завдяки сезонним яблукам. Кисломолочний сир і грецький йогурт роблять начинку м'якою, а шматочки фруктів додають соковитості.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться

Для яблучного пюре:

яблука — близько 900 г (650 г очищених);

лимонний сік — 1 ст. л.;

вода — 1–2 ст. л.

Для пирога:

яблучне пюре — 500-550 г;

кисломолочний сир — 450 г;

грецький йогурт або сметана — 300 г;

яйця — 3 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 70 г;

ванілін — дрібка;

яблука — 2 шт.;

мигдалеві пластівці — за бажанням.

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Пиріг з яблук і сиру без цукру та масла. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яблука для пюре очистьте від шкірки та серцевини й наріжте середніми шматочками. Перекладіть у каструлю, додайте лимонний сік і воду. Тушкуйте яблука на середньому вогні 15-20 хвилин до м'якості. Потім перебийте блендером до однорідного пюре та трохи охолодіть. До 500-550 г яблучного пюре додайте кисломолочний сир, грецький йогурт або сметану, яйця, кукурудзяний крохмаль і ванілін. Перебийте все блендером до гладкої однорідної маси. Два яблука очистьте, наріжте невеликими шматочками та додайте до сирно-яблучної маси. Роз'ємну форму діаметром 20-21 см застеліть пергаментом. Перелийте масу у форму, розрівняйте та за бажанням посипте мигдалевими пластівцями. Випікайте пиріг у розігрітій до 170-180°C духовці близько 1 години. Середина готового десерту може залишатися трохи рухливою. Залиште пиріг у формі до повного охолодження, а потім поставте у холодильник на кілька годин або на ніч.

Після охолодження пиріг добре тримає форму та набуває ніжної кремової текстури. Яблука додають природної солодкості й легкої фруктової кислинки, а сирна основа робить десерт схожим на домашній чізкейк.

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