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Главная Вкус Яблочный пирог "Вересень": нежный, как чизкейк, и без сахара

Яблочный пирог "Вересень": нежный, как чизкейк, и без сахара

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 10:04
Пирог из яблок и творога без сахара и масла: простой сезонный рецепт вкусной выпечки
Пирог из яблок и творога без сахара и масла. Фото: кадр из видео

Яблочный пирог "Вересень" получается настолько нежным и кремовым, что по текстуре напоминает чизкейк. В нем нет добавленного сахара и масла. Этот десерт особенно сладкий благодаря сезонным яблокам. Творог и греческий йогурт делают начинку нежной, а кусочки фруктов добавляют сочности.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится

Для яблочного пюре:

  • яблоки — около 900 г (650 г очищенных);
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • вода — 1–2 ст. л.

Для пирога:

  • яблочное пюре — 500–550 г;
  • творог — 450 г;
  • греческий йогурт или сметана — 300 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • кукурузный крахмал — 70 г;
  • ванилин — щепотка;
  • яблоки — 2 шт.;
  • миндальные хлопья — по желанию.

 

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Способ приготовления

  1. Яблоки для пюре очистите от кожуры и сердцевины и нарежьте средними кусочками.
  2. Переложите в кастрюлю, добавьте лимонный сок и воду.
  3. Тушите яблоки на среднем огне 15-20 минут до мягкости. Затем измельчите блендером до однородного пюре и немного остудите.
  4. К 500-550 г яблочного пюре добавьте творог, греческий йогурт или сметану, яйца, кукурузный крахмал и ванилин.
  5. Измельчите все блендером до гладкой однородной массы.
  6. Два яблока очистите, нарежьте небольшими кусочками и добавьте в творожно-яблочную массу.
  7. Раздельную форму диаметром 20-21 см выстелите пергаментом.
  8. Перелейте массу в форму, разровняйте и по желанию посыпьте миндальными хлопьями.
  9. Выпекайте пирог в разогретой до 170-180°C духовке около 1 часа. Середина готового десерта может оставаться немного жидковатой.
  10. Оставьте пирог в форме до полного остывания, а затем поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь.

После остывания пирог хорошо держит форму и приобретает нежную кремовую текстуру. Яблоки придают естественную сладость и легкую фруктовую кислинку, а творожная основа делает десерт похожим на домашний чизкейк.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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