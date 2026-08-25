Пирог из яблок и творога без сахара и масла: простой сезонный рецепт вкусной выпечки

Пирог из яблок и творога без сахара и масла. Фото: кадр из видео

Яблочный пирог "Вересень" получается настолько нежным и кремовым, что по текстуре напоминает чизкейк. В нем нет добавленного сахара и масла. Этот десерт особенно сладкий благодаря сезонным яблокам. Творог и греческий йогурт делают начинку нежной, а кусочки фруктов добавляют сочности.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится

Для яблочного пюре:

яблоки — около 900 г (650 г очищенных);

лимонный сок — 1 ст. л.;

вода — 1–2 ст. л.

Для пирога:

яблочное пюре — 500–550 г;

творог — 450 г;

греческий йогурт или сметана — 300 г;

яйца — 3 шт.;

кукурузный крахмал — 70 г;

ванилин — щепотка;

яблоки — 2 шт.;

миндальные хлопья — по желанию.

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Пирог из яблок и творога без сахара и масла. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яблоки для пюре очистите от кожуры и сердцевины и нарежьте средними кусочками. Переложите в кастрюлю, добавьте лимонный сок и воду. Тушите яблоки на среднем огне 15-20 минут до мягкости. Затем измельчите блендером до однородного пюре и немного остудите. К 500-550 г яблочного пюре добавьте творог, греческий йогурт или сметану, яйца, кукурузный крахмал и ванилин. Измельчите все блендером до гладкой однородной массы. Два яблока очистите, нарежьте небольшими кусочками и добавьте в творожно-яблочную массу. Раздельную форму диаметром 20-21 см выстелите пергаментом. Перелейте массу в форму, разровняйте и по желанию посыпьте миндальными хлопьями. Выпекайте пирог в разогретой до 170-180°C духовке около 1 часа. Середина готового десерта может оставаться немного жидковатой. Оставьте пирог в форме до полного остывания, а затем поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь.

После остывания пирог хорошо держит форму и приобретает нежную кремовую текстуру. Яблоки придают естественную сладость и легкую фруктовую кислинку, а творожная основа делает десерт похожим на домашний чизкейк.

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