Пирог из яблок и творога без сахара и масла: простой сезонный рецепт вкусной выпечки

Яблочный пирог "Вересень": нежный, как чизкейк, и без сахара
Яблочный пирог "Вересень" получается настолько нежным и кремовым, что по текстуре напоминает чизкейк. В нем нет добавленного сахара и масла. Этот десерт особенно сладкий благодаря сезонным яблокам. Творог и греческий йогурт делают начинку нежной, а кусочки фруктов добавляют сочности.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится
Для яблочного пюре:
- яблоки — около 900 г (650 г очищенных);
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- вода — 1–2 ст. л.
Для пирога:
- яблочное пюре — 500–550 г;
- творог — 450 г;
- греческий йогурт или сметана — 300 г;
- яйца — 3 шт.;
- кукурузный крахмал — 70 г;
- ванилин — щепотка;
- яблоки — 2 шт.;
- миндальные хлопья — по желанию.
Способ приготовления
- Яблоки для пюре очистите от кожуры и сердцевины и нарежьте средними кусочками.
- Переложите в кастрюлю, добавьте лимонный сок и воду.
- Тушите яблоки на среднем огне 15-20 минут до мягкости. Затем измельчите блендером до однородного пюре и немного остудите.
- К 500-550 г яблочного пюре добавьте творог, греческий йогурт или сметану, яйца, кукурузный крахмал и ванилин.
- Измельчите все блендером до гладкой однородной массы.
- Два яблока очистите, нарежьте небольшими кусочками и добавьте в творожно-яблочную массу.
- Раздельную форму диаметром 20-21 см выстелите пергаментом.
- Перелейте массу в форму, разровняйте и по желанию посыпьте миндальными хлопьями.
- Выпекайте пирог в разогретой до 170-180°C духовке около 1 часа. Середина готового десерта может оставаться немного жидковатой.
- Оставьте пирог в форме до полного остывания, а затем поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь.
После остывания пирог хорошо держит форму и приобретает нежную кремовую текстуру. Яблоки придают естественную сладость и легкую фруктовую кислинку, а творожная основа делает десерт похожим на домашний чизкейк.
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