"Ягідний шедевр" за 5 хвилин без випічки: змішати сметану та жменю ягід

Торт "Ягідний шедевр". Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Улітку особливо хочеться десертів, які освіжають і не потребують довгого приготування. Цей сметанний торт із малиною та чорницею має ніжну текстуру, приємну ягідну кислинку й гарний вигляд без зайвих зусиль. Достатньо змішати кілька простих інгредієнтів, охолодити десерт — і можна подавати до чаю або на святковий стіл.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

малина — 400 г;

чорниця — 200 г;

сметана — 800 г;

цукор — 1 склянка;

ванільний цукор — 8 г;

желатин — 30 г;

вода — 100 мл.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Залити желатин холодною водою та залишити на 10 хвилин для набухання. Змішати сметану з цукром і ванільним цукром, залишити на кілька хвилин, щоб цукор розчинився. Набряклий желатин нагріти на слабкому вогні до повного розчинення, не доводячи до кипіння. Влити тонкою цівкою у сметанну масу та ретельно перемішати. Ягоди промити й обсушити. Частину залишити для прикрашання, решту додати до сметанної суміші та обережно перемішати. Перелити десерт у форму, прикрасити зверху ягодами та поставити в холодильник на 3–4 години до повного застигання. Готовий десерт акуратно вийняти з форми, нарізати порційними шматочками та подавати охолодженим.

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