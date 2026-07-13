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Головна Смак Літний десерт №1 за 5 хвилин: рецепт з желатином без випікання

Літний десерт №1 за 5 хвилин: рецепт з желатином без випікання

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 15:44
Сирний десерт з ананасами без випічки: ніжний рецепт до літнього столу
Десерт з желатином. Фото: gospodynka.com.ua

У спекотні дні особливо хочеться легких десертів, які не потребують духовки та довгого приготування. Цей сирний десерт із ананасами має ніжну текстуру, приємну солодкість і освіжаючий смак. Усього кілька простих інгредієнтів — і на столі з’являється красива домашня смакота, яка чудово підходить до чаю або святкової подачі.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний 9% — 800 г;
  • желатин швидкорозчинний — 30 г;
  • вода холодна — 100 мл.;
  • ананаси консервовані — 1 банка (580 г).
рецепт десерта без випічки
Желейний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Залити желатин холодною водою та залишити набухати.
  2. Сир збити блендером до однорідної ніжної консистенції. 
  3. Додати ананасовий сироп із банки та ще раз перемішати.
  4. Набряклий желатин розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі, трохи охолодити та влити до сирної маси. 
  5. Добре перемішати, щоб желатин рівномірно розподілився.
  6. Додати нарізані кубиками ананаси та обережно перемішати. 
  7. Викласти масу у силіконову форму, накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник приблизно на 2 години до повного застигання.
  8. Готовий десерт вийняти з форми, нарізати порційними шматочками та подавати охолодженим.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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