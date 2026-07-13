Сырный десерт с ананасами без выпечки: нежный рецепт для летнего стола

Десерт с желатином. Фото: gospodynka.com.ua

В жаркие дни особенно хочется легких десертов, которые не требуют духовки и длительного приготовления. Этот творожный десерт с ананасами отличается нежной текстурой, приятной сладостью и освежающим вкусом. Всего несколько простых ингредиентов — и на столе появляется красивое домашнее лакомство, которое прекрасно подходит к чаю или праздничному столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог 9% — 800 г;

желатин быстрорастворимый — 30 г;

холодная вода — 100 мл.;

консервированные ананасы — 1 банка (580 г).

Желейный десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Залить желатин холодной водой и оставить набухать. Творог взбить блендером до однородной нежной консистенции. Добавить ананасовый сироп из банки и ещё раз перемешать. Набухший желатин растопить на водяной бане или в микроволновой печи, немного остудить и влить в творожную массу. Хорошо перемешать, чтобы желатин равномерно распределился. Добавить нарезанные кубиками ананасы и аккуратно перемешать. Выложить массу в силиконовую форму, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник примерно на 2 часа до полного застывания. Готовый десерт вынуть из формы, нарезать порционными кусочками и подавать охлажденным.

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