Сырный десерт с ананасами без выпечки: нежный рецепт для летнего стола

Летний десерт №1 за 5 минут: рецепт с желатином без выпечки
В жаркие дни особенно хочется легких десертов, которые не требуют духовки и длительного приготовления. Этот творожный десерт с ананасами отличается нежной текстурой, приятной сладостью и освежающим вкусом. Всего несколько простых ингредиентов — и на столе появляется красивое домашнее лакомство, которое прекрасно подходит к чаю или праздничному столу.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог 9% — 800 г;
- желатин быстрорастворимый — 30 г;
- холодная вода — 100 мл.;
- консервированные ананасы — 1 банка (580 г).
Способ приготовления
- Залить желатин холодной водой и оставить набухать.
- Творог взбить блендером до однородной нежной консистенции.
- Добавить ананасовый сироп из банки и ещё раз перемешать.
- Набухший желатин растопить на водяной бане или в микроволновой печи, немного остудить и влить в творожную массу.
- Хорошо перемешать, чтобы желатин равномерно распределился.
- Добавить нарезанные кубиками ананасы и аккуратно перемешать.
- Выложить массу в силиконовую форму, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник примерно на 2 часа до полного застывания.
- Готовый десерт вынуть из формы, нарезать порционными кусочками и подавать охлажденным.
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