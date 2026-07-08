Нежный вишневый торт с творожным кремом: десерт, который тает во рту

Летний торт №1 "Пломбирные облачка": понадобится 400 г вишни
В сезон ароматной вишни хочется готовить особенные десерты, и этот торт как раз такой. Воздушные бисквитные коржи, нежный крем из творога и яркая вишневая начинка создают вкус, напоминающий любимое мороженое «Пломбир». Это тот домашний торт, который украсит любое летнее чаепитие и непременно понравится всей семье.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 5 шт.;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- мука — 150 г;
- щепотка соли;
- разрыхлитель — ½ ч. л. (по желанию).
Для крема:
- творог — 800 г;
- сметана 20% — 500 г;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 20 г.
Вишневая начинка:
- вишня без косточек — 400 г;
- сахар — 150 г;
- кукурузный крахмал — 50 г.
Способ приготовления
- Яйца взбить с солью до пышной пены, постепенно добавить сахар и ванильный сахар.
- Осторожно всыпать муку с разрыхлителем.
- Тесто перелить в форму диаметром 24 см и выпекать при 180 °C примерно 25–30 минут.
- Остывший бисквит разрезать на три коржа.
- Для вишневой начинки смешать ягоды с сахаром и крахмалом, проварить несколько минут до загустения и остудить.
- Для крема взбить блендером творог, сметану, сахар и ванильный сахар до нежной однородной массы.
- Собрать торт: каждый корж смазать кремом, выложить вишневую начинку и накрыть следующим коржом.
- Верх и бока также покрыть кремом, украсить по желанию и оставить в холодильнике на несколько часов.
- Торт получается невероятно нежным — воздушный бисквит, сливочный крем и кисло-сладкая вишня создают идеальное летнее сочетание.
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