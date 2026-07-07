Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дача
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Торт "Вишня в облаках": не десерт, а райское наслаждение

Торт "Вишня в облаках": не десерт, а райское наслаждение

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 03:04
Нежный вишневый торт с йогуртовым кремом: десерт, который тает во рту
Торт "Вишня в облаках". Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется приготовить особенный летний десерт, этот вишневый торт станет отличным выбором. Сочетание сочной ягодной начинки, нежного теста и легкого йогуртового крема создает идеальный вкус, перед которым трудно устоять. Такой торт получается удивительно воздушным, ароматным и непременно понравится всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (для теста):

  • яичные желтки — 3 шт.;
  • соль — 1 щепотка;
  • сахарная пудра — 80 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сливочное масло — 80 г;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 12 г.

Для вишневой начинки:

  • вишня — 500 г;
  • кукурузный крахмал — 70 г;
  • сахар — 150 г;
  • вода — 150 мл.

Для крема:

Читайте также:
  • яичные белки — 3 шт.;
  • соль — 1 щепотка;
  • сахар — 130 г;
  • греческий йогурт — 500 г;
  • кукурузный крахмал — 50 г;
  • ванильный сахар — 10 г.
рецепт торта з вишнями
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Для начинки смешать вишню с сахаром, водой и кукурузным крахмалом.
  2. Поставить на огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения, после чего остудить.
  3. Для теста взбить желтки с солью, сахарной пудрой и ванильным сахаром.
  4. Добавить растопленное сливочное масло, муку и разрыхлитель, замесить мягкое тесто и выложить его в форму.
  5. Для крема взбить белки с солью, постепенно добавить сахар, затем ввести греческий йогурт, крахмал и ванильный сахар.
  6. На основу выложить вишневую начинку, сверху равномерно распределить крем.
  7. Выпекать до готовности, после чего полностью остудить.
  8. По желанию перед подачей посыпать сахарной пудрой.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

торт рецепт вишня
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации