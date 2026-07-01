Шоколадно-банановый десерт без выпечки: простой рецепт из двух ингредиентов

Легкий десерт "Леди". Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется сладкого, но не хочется включать духовку, этот десерт станет настоящей находкой. Для его приготовления понадобятся всего два простых ингредиента, а результат приятно удивит нежной текстурой и насыщенным шоколадным вкусом. Идеальный вариант для быстрого домашнего десерта без лишних хлопот.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

спелые бананы — 6 шт.;

чёрный шоколад без сахара — 250 г.

Способ приготовления

Бананы очистить, нарезать кусочками и измельчить блендером до однородного пюре. Черный шоколад растопить на водяной бане или в микроволновой печи до гладкой консистенции. Добавить его к банановому пюре и тщательно перемешать. Перелить массу в форму, застеленную пищевой пленкой, накрыть сверху и поставить в холодильник как минимум на 4 часа, а еще лучше — на ночь. Перед подачей аккуратно вынуть десерт из формы и по желанию украсить тёртым шоколадом, ягодами, кусочками банана или листиками мяты.

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