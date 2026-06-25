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Главная Вкус Торт "Олеся" за 15 минут: рецепт без духовки и без муки

Торт "Олеся" за 15 минут: рецепт без духовки и без муки

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 03:04
Нежный сметанный торт без выпечки: рецепт десерта без муки
Торт "Олеся". Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется приготовить эффектный десерт без лишних усилий, этот сметанный торт станет идеальным выбором. Хрустящая печеньевая основа, нежный крем со сгущенным молоком и ароматные сухофрукты создают гармоничное сочетание вкусов. А главное преимущество рецепта — отсутствие выпечки, что особенно актуально в тёплое время года.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • желатин — 15 г;
  • холодная вода — 50 мл;
  • грецкие орехи — 80 г;
  • курага — 100 г;
  • сушеная клюква — 100 г.

Для основы:

  • печенье — 300 г;
  • растопленное сливочное масло — 100 г.

Для крема:

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  • сметана 20% — 450 г;
  • сгущенное молоко — 300 г;
  • ванилин — щепотка;
  • цедра лимона — 1 шт.
рецепт торта без випічки
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Желатин залить холодной водой и оставить для набухания.
  2. Грецкие орехи измельчить, курагу нарезать небольшими кусочками и смешать с сушеной клюквой.
  3. Печенье измельчить до состояния крошки, соединить с растопленным сливочным маслом и перемешать.
  4. Выложить массу в разъемную форму, сформировать дно и бортики. Поставить основу в холодильник.
  5. Для крема смешать сметану, сгущенное молоко, ванилин и лимонную цедру. Добавить сухофрукты и орехи.
  6. Набухший желатин нагреть до полного растворения, не доводя до кипения. Добавить в кремовую массу и быстро перемешать.
  7. Перелить начинку в подготовленную основу, по желанию посыпать орехами и поставить в холодильник как минимум на 6 часов или на ночь.
  8. После застывания аккуратно вынуть торт из формы и подавать к столу.

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торт рецепт без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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