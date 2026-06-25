Нежный сметанный торт без выпечки: рецепт десерта без муки

Торт "Олеся" за 15 минут: рецепт без духовки и без муки
Когда хочется приготовить эффектный десерт без лишних усилий, этот сметанный торт станет идеальным выбором. Хрустящая печеньевая основа, нежный крем со сгущенным молоком и ароматные сухофрукты создают гармоничное сочетание вкусов. А главное преимущество рецепта — отсутствие выпечки, что особенно актуально в тёплое время года.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- желатин — 15 г;
- холодная вода — 50 мл;
- грецкие орехи — 80 г;
- курага — 100 г;
- сушеная клюква — 100 г.
Для основы:
- печенье — 300 г;
- растопленное сливочное масло — 100 г.
Для крема:
- сметана 20% — 450 г;
- сгущенное молоко — 300 г;
- ванилин — щепотка;
- цедра лимона — 1 шт.
Способ приготовления
- Желатин залить холодной водой и оставить для набухания.
- Грецкие орехи измельчить, курагу нарезать небольшими кусочками и смешать с сушеной клюквой.
- Печенье измельчить до состояния крошки, соединить с растопленным сливочным маслом и перемешать.
- Выложить массу в разъемную форму, сформировать дно и бортики. Поставить основу в холодильник.
- Для крема смешать сметану, сгущенное молоко, ванилин и лимонную цедру. Добавить сухофрукты и орехи.
- Набухший желатин нагреть до полного растворения, не доводя до кипения. Добавить в кремовую массу и быстро перемешать.
- Перелить начинку в подготовленную основу, по желанию посыпать орехами и поставить в холодильник как минимум на 6 часов или на ночь.
- После застывания аккуратно вынуть торт из формы и подавать к столу.
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