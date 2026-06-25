Ніжний сметанний торт без випікання: рецепт десерта без борошна

Торт "Олеся". Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться приготувати ефектний десерт без зайвих зусиль, цей сметанний торт стане ідеальним вибором. Хрустка основа з печива, ніжний крем зі згущеним молоком та ароматні сухофрукти створюють гармонійне поєднання смаків. А головна перевага рецепта — відсутність випікання, що особливо актуально в теплу пору року.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

желатин — 15 г;

вода холодна — 50 мл.;

волоські горіхи — 80 г;

курага — 100 г;

журавлина сушена — 100 г.

Для основи:

печиво — 300 г;

вершкове масло розтоплене — 100 г.

Для крему:

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сметана 20% — 450 г;

згущене молоко — 300 г;

ванілін — дрібка;

цедра лимона — 1 шт.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Желатин залити холодною водою та залишити для набухання. Волоські горіхи подрібнити, курагу нарізати невеликими шматочками та змішати із сушеною журавлиною. Печиво подрібнити до стану крихти, з'єднати з розтопленим вершковим маслом і перемішати. Викласти масу у роз'ємну форму, сформувати дно та бортики. Поставити основу в холодильник. Для крему змішати сметану, згущене молоко, ванілін і лимонну цедру. Додати сухофрукти та горіхи. Набряклий желатин нагріти до повного розчинення, не доводячи до кипіння. Додати в кремову масу та швидко перемішати. Перелити начинку в підготовлену основу, за бажанням посипати горіхами та поставити в холодильник щонайменше на 6 годин або на ніч. Після застигання акуратно дістати торт із форми та подавати до столу.

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