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Головна Смак Торт за 15 хвилин "Олеся": рецепт без духовки та без борошна

Торт за 15 хвилин "Олеся": рецепт без духовки та без борошна

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 03:04
Ніжний сметанний торт без випікання: рецепт десерта без борошна
Торт "Олеся". Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться приготувати ефектний десерт без зайвих зусиль, цей сметанний торт стане ідеальним вибором. Хрустка основа з печива, ніжний крем зі згущеним молоком та ароматні сухофрукти створюють гармонійне поєднання смаків. А головна перевага рецепта — відсутність випікання, що особливо актуально в теплу пору року.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • желатин — 15 г;
  • вода холодна — 50 мл.;
  • волоські горіхи — 80 г;
  • курага — 100 г;
  • журавлина сушена — 100 г.

Для основи:

  • печиво — 300 г;
  • вершкове масло розтоплене — 100 г.

Для крему:

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  • сметана 20% — 450 г;
  • згущене молоко — 300 г;
  • ванілін — дрібка;
  • цедра лимона — 1 шт.
рецепт торта без випічки
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Желатин залити холодною водою та залишити для набухання.
  2. Волоські горіхи подрібнити, курагу нарізати невеликими шматочками та змішати із сушеною журавлиною.
  3. Печиво подрібнити до стану крихти, з'єднати з розтопленим вершковим маслом і перемішати.
  4. Викласти масу у роз'ємну форму, сформувати дно та бортики. Поставити основу в холодильник.
  5. Для крему змішати сметану, згущене молоко, ванілін і лимонну цедру. Додати сухофрукти та горіхи.
  6. Набряклий желатин нагріти до повного розчинення, не доводячи до кипіння. Додати в кремову масу та швидко перемішати.
  7. Перелити начинку в підготовлену основу, за бажанням посипати горіхами та поставити в холодильник щонайменше на 6 годин або на ніч.
  8. Після застигання акуратно дістати торт із форми та подавати до столу.

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торт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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