Торт для "ледачих": без духовки, без желатину і без дорогих вершків
Цей торт — справжня знахідка для тих, хто хоче смачний десерт без зайвих зусиль і складних інгредієнтів. Він не потребує духовки, желатину чи дорогих вершків, але виходить ніжним, кремовим і дуже домашнім. Завдяки сметанному крему печиво швидко просочується і стає м’яким, майже як бісквіт.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- полуниця — 400 г.;
- сметана 20% — 400 г.;
- печиво — 300 г.;
- цукрова пудра — 100 г.;
- загущувач для сметани — 15 г.
Спосіб приготування
- До сметани додати цукрову пудру та загущувач і збити до ніжного, повітряного крему.
- За потреби можна замінити загущувач невеликою кількістю крохмалю.
- Полуницю промити, очистити та нарізати шматочками.
- У форму викласти трохи крему, далі сформувати шари з печива, крему та полуниці.
- Повторити шари ще раз, верхній шар прикрасити кремом і ягодами.
- Поставити торт у холодильник щонайменше на 1 годину, щоб печиво просочилося і стало м’яким.
