Торт для "ледачих": без духовки, без желатину і без дорогих вершків

Торт з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей торт — справжня знахідка для тих, хто хоче смачний десерт без зайвих зусиль і складних інгредієнтів. Він не потребує духовки, желатину чи дорогих вершків, але виходить ніжним, кремовим і дуже домашнім. Завдяки сметанному крему печиво швидко просочується і стає м’яким, майже як бісквіт.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

полуниця — 400 г.;

сметана 20% — 400 г.;

печиво — 300 г.;

цукрова пудра — 100 г.;

загущувач для сметани — 15 г.

Торт з кремом. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

До сметани додати цукрову пудру та загущувач і збити до ніжного, повітряного крему. За потреби можна замінити загущувач невеликою кількістю крохмалю. Полуницю промити, очистити та нарізати шматочками. У форму викласти трохи крему, далі сформувати шари з печива, крему та полуниці. Повторити шари ще раз, верхній шар прикрасити кремом і ягодами. Поставити торт у холодильник щонайменше на 1 годину, щоб печиво просочилося і стало м’яким.

