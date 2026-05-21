Торт для "ледачих": без духовки, без желатину і без дорогих вершків

Дата публікації: 21 травня 2026 03:04
Торт з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей торт — справжня знахідка для тих, хто хоче смачний десерт без зайвих зусиль і складних інгредієнтів. Він не потребує духовки, желатину чи дорогих вершків, але виходить ніжним, кремовим і дуже домашнім. Завдяки сметанному крему печиво швидко просочується і стає м’яким, майже як бісквіт. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • полуниця — 400 г.;
  • сметана 20% — 400 г.;
  • печиво — 300 г.;
  • цукрова пудра — 100 г.;
  • загущувач для сметани — 15 г.
Торт з кремом. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. До сметани додати цукрову пудру та загущувач і збити до ніжного, повітряного крему.
  2. За потреби можна замінити загущувач невеликою кількістю крохмалю.
  3. Полуницю промити, очистити та нарізати шматочками.
  4. У форму викласти трохи крему, далі сформувати шари з печива, крему та полуниці.
  5. Повторити шари ще раз, верхній шар прикрасити кремом і ягодами.
  6. Поставити торт у холодильник щонайменше на 1 годину, щоб печиво просочилося і стало м’яким.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
