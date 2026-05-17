Літній десерт за 5 хвилин: смачніший за морозиво

Літній десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться чогось холодного, ніжного і водночас кориснішого за звичайне морозиво, цей десерт стає справжньою знахідкою. Він готується буквально за кілька хвилин активної роботи, не потребує випікання і виходить настільки легким, що його із задоволенням їдять навіть ті, хто зазвичай не любить сир.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 400 г.;

цукор — 150 г.;

ванільний цукор — 10 г.;

молоко — 400 мл.;

желатин — 10 г.;

вода тепла — 50 мл.;

полуниця — 200 г.;

абрикос — 200 г.;

ягоди або фрукти — за бажанням.

Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Замочити желатин у теплій воді та залишити до набухання. Полуницю й абрикоси помити, обсушити та нарізати невеликими шматочками. У мисці з’єднати сир, цукор, ванільний цукор і молоко, збити блендером до однорідної кремової маси без грудочок. Розтопити желатин, додати кілька ложок сирної маси, перемішати та влити до основної суміші. Додати нарізані фрукти й акуратно перемішати. Розлити масу у стаканчики та поставити в холодильник на кілька годин до повного застигання. Перед подачею прикрасити ягодами або м’ятою.

