Літній десерт за 5 хвилин: смачніший за морозиво

Дата публікації: 17 травня 2026 13:44
Літній десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться чогось холодного, ніжного і водночас кориснішого за звичайне морозиво, цей десерт стає справжньою знахідкою. Він готується буквально за кілька хвилин активної роботи, не потребує випікання і виходить настільки легким, що його із задоволенням їдять навіть ті, хто зазвичай не любить сир. 

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 400 г.;
  • цукор — 150 г.;
  • ванільний цукор — 10 г.;
  • молоко — 400 мл.;
  • желатин — 10 г.;
  • вода тепла — 50 мл.;
  • полуниця — 200 г.;
  • абрикос — 200 г.;
  • ягоди або фрукти — за бажанням.
Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Замочити желатин у теплій воді та залишити до набухання.
  2. Полуницю й абрикоси помити, обсушити та нарізати невеликими шматочками.
  3. У мисці з’єднати сир, цукор, ванільний цукор і молоко, збити блендером до однорідної кремової маси без грудочок. 
  4. Розтопити желатин, додати кілька ложок сирної маси, перемішати та влити до основної суміші. Додати нарізані фрукти й акуратно перемішати.
  5. Розлити масу у стаканчики та поставити в холодильник на кілька годин до повного застигання. Перед подачею прикрасити ягодами або м’ятою.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
