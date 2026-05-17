Літній десерт за 5 хвилин: смачніший за морозиво
Коли хочеться чогось холодного, ніжного і водночас кориснішого за звичайне морозиво, цей десерт стає справжньою знахідкою. Він готується буквально за кілька хвилин активної роботи, не потребує випікання і виходить настільки легким, що його із задоволенням їдять навіть ті, хто зазвичай не любить сир.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 400 г.;
- цукор — 150 г.;
- ванільний цукор — 10 г.;
- молоко — 400 мл.;
- желатин — 10 г.;
- вода тепла — 50 мл.;
- полуниця — 200 г.;
- абрикос — 200 г.;
- ягоди або фрукти — за бажанням.
Спосіб приготування
- Замочити желатин у теплій воді та залишити до набухання.
- Полуницю й абрикоси помити, обсушити та нарізати невеликими шматочками.
- У мисці з’єднати сир, цукор, ванільний цукор і молоко, збити блендером до однорідної кремової маси без грудочок.
- Розтопити желатин, додати кілька ложок сирної маси, перемішати та влити до основної суміші. Додати нарізані фрукти й акуратно перемішати.
- Розлити масу у стаканчики та поставити в холодильник на кілька годин до повного застигання. Перед подачею прикрасити ягодами або м’ятою.
