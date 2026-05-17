Летний десерт за 5 минут: вкуснее мороженого

Летний десерт за 5 минут: вкуснее мороженого

Дата публикации 17 мая 2026 13:44
Летний десерт за 5 минут: вкуснее мороженого
Летний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется чего-то холодного, нежного и одновременно более полезного, чем обычное мороженое, этот десерт становится настоящей находкой. Он готовится буквально за несколько минут активной работы, не требует выпекания и получается настолько легким, что его с удовольствием едят даже те, кто обычно не любит творог.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог кисломолочный — 400 г;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • молоко — 400 мл.;
  • желатин — 10 г;
  • вода теплая — 50 мл.;
  • клубника — 200 г;
  • абрикос — 200 г;
  • ягоды или фрукты — по желанию.
Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Замочить желатин в теплой воде и оставить до набухания.
  2. Клубнику и абрикосы помыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками.
  3. В миске соединить творог, сахар, ванильный сахар и молоко, взбить блендером до однородной кремовой массы без комочков.
  4. Растопить желатин, добавить несколько ложек творожной массы, перемешать и влить в основную смесь. Добавить нарезанные фрукты и аккуратно перемешать.
  5. Разлить массу в стаканчики и поставить в холодильник на несколько часов до полного застывания. Перед подачей украсить ягодами или мятой.

Юлия Щербак - Редактор
