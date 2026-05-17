Летний десерт за 5 минут: вкуснее мороженого

Летний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется чего-то холодного, нежного и одновременно более полезного, чем обычное мороженое, этот десерт становится настоящей находкой. Он готовится буквально за несколько минут активной работы, не требует выпекания и получается настолько легким, что его с удовольствием едят даже те, кто обычно не любит творог.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог кисломолочный — 400 г;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

молоко — 400 мл.;

желатин — 10 г;

вода теплая — 50 мл.;

клубника — 200 г;

абрикос — 200 г;

ягоды или фрукты — по желанию.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Замочить желатин в теплой воде и оставить до набухания. Клубнику и абрикосы помыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками. В миске соединить творог, сахар, ванильный сахар и молоко, взбить блендером до однородной кремовой массы без комочков. Растопить желатин, добавить несколько ложек творожной массы, перемешать и влить в основную смесь. Добавить нарезанные фрукты и аккуратно перемешать. Разлить массу в стаканчики и поставить в холодильник на несколько часов до полного застывания. Перед подачей украсить ягодами или мятой.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Читайте также:

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.