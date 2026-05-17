Летний десерт за 5 минут: вкуснее мороженого
Когда хочется чего-то холодного, нежного и одновременно более полезного, чем обычное мороженое, этот десерт становится настоящей находкой. Он готовится буквально за несколько минут активной работы, не требует выпекания и получается настолько легким, что его с удовольствием едят даже те, кто обычно не любит творог.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог кисломолочный — 400 г;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- молоко — 400 мл.;
- желатин — 10 г;
- вода теплая — 50 мл.;
- клубника — 200 г;
- абрикос — 200 г;
- ягоды или фрукты — по желанию.
Способ приготовления
- Замочить желатин в теплой воде и оставить до набухания.
- Клубнику и абрикосы помыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками.
- В миске соединить творог, сахар, ванильный сахар и молоко, взбить блендером до однородной кремовой массы без комочков.
- Растопить желатин, добавить несколько ложек творожной массы, перемешать и влить в основную смесь. Добавить нарезанные фрукты и аккуратно перемешать.
- Разлить массу в стаканчики и поставить в холодильник на несколько часов до полного застывания. Перед подачей украсить ягодами или мятой.
