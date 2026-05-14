Десерт с клубникой без духовки за 5 минут: этот рецепт сейчас все готовят

Дата публикации 14 мая 2026 03:04
Десерт с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот десерт с клубникой стал настоящим хитом, ведь готовится без духовки, желатина и сложных процессов. Нежный крем из маскарпоне, сочная клубника и мягкое печенье идеально сочетаются между собой. Рецепт настолько прост, что справиться с ним можно буквально за несколько минут.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • печенье — 300 г;
  • молоко — 180 мл.;
  • маскарпоне — 150 г;
  • сливки подслащенные для взбивания — 500 мл;
  • клубника — 250 г.
рецепт десерта з полуницею
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Печенье слегка смочить в молоке и выложить первым слоем в форму.
  2. Сливки взбить вместе с маскарпоне до пышной кремовой массы.
  3. Клубнику нарезать кусочками и добавить к крему или выкладывать отдельными слоями.
  4. Далее сформировать десерт слоями: печенье, крем, клубника и снова печенье.
  5. Готовый десерт поставить в морозильную камеру примерно на 1 час или в холодильник на несколько часов.
  6. Перед подачей украсить кусочками клубники.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
