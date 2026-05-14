Десерт с клубникой без духовки за 5 минут: этот рецепт сейчас все готовят

Этот десерт с клубникой стал настоящим хитом, ведь готовится без духовки, желатина и сложных процессов. Нежный крем из маскарпоне, сочная клубника и мягкое печенье идеально сочетаются между собой. Рецепт настолько прост, что справиться с ним можно буквально за несколько минут.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

печенье — 300 г;

молоко — 180 мл.;

маскарпоне — 150 г;

сливки подслащенные для взбивания — 500 мл;

клубника — 250 г.

Способ приготовления

Печенье слегка смочить в молоке и выложить первым слоем в форму. Сливки взбить вместе с маскарпоне до пышной кремовой массы. Клубнику нарезать кусочками и добавить к крему или выкладывать отдельными слоями. Далее сформировать десерт слоями: печенье, крем, клубника и снова печенье. Готовый десерт поставить в морозильную камеру примерно на 1 час или в холодильник на несколько часов. Перед подачей украсить кусочками клубники.

