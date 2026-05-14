Десерт с клубникой без духовки за 5 минут: этот рецепт сейчас все готовят
Этот десерт с клубникой стал настоящим хитом, ведь готовится без духовки, желатина и сложных процессов. Нежный крем из маскарпоне, сочная клубника и мягкое печенье идеально сочетаются между собой. Рецепт настолько прост, что справиться с ним можно буквально за несколько минут.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- печенье — 300 г;
- молоко — 180 мл.;
- маскарпоне — 150 г;
- сливки подслащенные для взбивания — 500 мл;
- клубника — 250 г.
Способ приготовления
- Печенье слегка смочить в молоке и выложить первым слоем в форму.
- Сливки взбить вместе с маскарпоне до пышной кремовой массы.
- Клубнику нарезать кусочками и добавить к крему или выкладывать отдельными слоями.
- Далее сформировать десерт слоями: печенье, крем, клубника и снова печенье.
- Готовый десерт поставить в морозильную камеру примерно на 1 час или в холодильник на несколько часов.
- Перед подачей украсить кусочками клубники.
