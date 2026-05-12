Десерт, как мороженое за 1 минуту: нужно 500 г клубники и 2 ингредиента
Этот десерт станет настоящим спасением в жаркие дни, когда хочется чего-то холодного и вкусного. Клубника, сливки и сгущенное молоко превращаются в нежное домашнее мороженое с насыщенным ягодным вкусом. Готовится все очень просто — без сложных этапов и специальной техники. А результат получается настолько удачным, что магазинное мороженое уже не захочется покупать.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- клубника — 500 г;
- сгущенное молоко — 450 г;
- сливки 33% — 500 мл.;
- сахарная пудра — 25 г.
Способ приготовления
- Клубнику помыть, очистить от хвостиков и перебить блендером в пюре.
- Охлажденные сливки взбить с сахарной пудрой до пышной консистенции.
- Добавить сгущенное молоко и аккуратно перемешать.
- Затем ввести клубничное пюре и еще раз осторожно перемешать до однородности.
- Готовую массу переложить в контейнер и поставить в морозильную камеру на 5-6 часов.
