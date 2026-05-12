Десерт, как мороженое за 1 минуту: нужно 500 г клубники и 2 ингредиента

Клубничное мороженое. Фото: smachnenke.com.ua

Этот десерт станет настоящим спасением в жаркие дни, когда хочется чего-то холодного и вкусного. Клубника, сливки и сгущенное молоко превращаются в нежное домашнее мороженое с насыщенным ягодным вкусом. Готовится все очень просто — без сложных этапов и специальной техники. А результат получается настолько удачным, что магазинное мороженое уже не захочется покупать.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

клубника — 500 г;

сгущенное молоко — 450 г;

сливки 33% — 500 мл.;

сахарная пудра — 25 г.

Мороженое с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Клубнику помыть, очистить от хвостиков и перебить блендером в пюре. Охлажденные сливки взбить с сахарной пудрой до пышной консистенции. Добавить сгущенное молоко и аккуратно перемешать. Затем ввести клубничное пюре и еще раз осторожно перемешать до однородности. Готовую массу переложить в контейнер и поставить в морозильную камеру на 5-6 часов.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Читайте также:

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.