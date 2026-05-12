Україна
Главная Вкус Десерт, как мороженое за 1 минуту: нужно 500 г клубники и 2 ингредиента

Дата публикации 12 мая 2026 16:04
Клубничное мороженое. Фото: smachnenke.com.ua

Этот десерт станет настоящим спасением в жаркие дни, когда хочется чего-то холодного и вкусного. Клубника, сливки и сгущенное молоко превращаются в нежное домашнее мороженое с насыщенным ягодным вкусом. Готовится все очень просто — без сложных этапов и специальной техники. А результат получается настолько удачным, что магазинное мороженое уже не захочется покупать.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • клубника — 500 г;
  • сгущенное молоко — 450 г;
  • сливки 33% — 500 мл.;
  • сахарная пудра — 25 г.
рецепт морозива з полуницею
Мороженое с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Клубнику помыть, очистить от хвостиков и перебить блендером в пюре.
  2. Охлажденные сливки взбить с сахарной пудрой до пышной консистенции.
  3. Добавить сгущенное молоко и аккуратно перемешать.
  4. Затем ввести клубничное пюре и еще раз осторожно перемешать до однородности.
  5. Готовую массу переложить в контейнер и поставить в морозильную камеру на 5-6 часов.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
