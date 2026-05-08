Лимонный десерт за 5 минут: нежнее "Наполеона" и освежает, как мороженое

Лимонный десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот лимонный десерт покоряет с первой ложки своей нежной текстурой и приятной цитрусовой свежестью. Он готовится без духовки, из простых продуктов и прекрасно спасает в жаркие дни, когда хочется чего-то легкого и прохладного. Сочетание кремового слоя, печенья и лимонной кислинки делает вкус особенно утонченным. Идеальный десерт для лета, который выглядит празднично, а готовится очень быстро.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

печенье — 130 г;

молоко — 500 мл.;

цедра лимона — с 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 4 ст. л.;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

йогурт — 125 г;

лимонный сок — из 1 шт.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

сливки для взбивания — для декора.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В кастрюле смешать яйцо, сахар, крахмал и молоко. Добавить лимонную цедру и варить на среднем огне до загустения, постоянно помешивая. В конце добавить сливочное масло, лимонный сок и йогурт, хорошо перемешать до нежной кремовой текстуры. В стаканы или креманки выложить слой измельченного печенья, сверху — лимонный крем. Повторить несколько слоев. Поставить десерт в холодильник для охлаждения. Перед подачей украсить взбитыми сливками.

