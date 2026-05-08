Лимонный десерт за 5 минут: нежнее "Наполеона" и освежает, как мороженое
Этот лимонный десерт покоряет с первой ложки своей нежной текстурой и приятной цитрусовой свежестью. Он готовится без духовки, из простых продуктов и прекрасно спасает в жаркие дни, когда хочется чего-то легкого и прохладного. Сочетание кремового слоя, печенья и лимонной кислинки делает вкус особенно утонченным. Идеальный десерт для лета, который выглядит празднично, а готовится очень быстро.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- печенье — 130 г;
- молоко — 500 мл.;
- цедра лимона — с 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 4 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
- йогурт — 125 г;
- лимонный сок — из 1 шт.;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- сливки для взбивания — для декора.
Способ приготовления
- В кастрюле смешать яйцо, сахар, крахмал и молоко.
- Добавить лимонную цедру и варить на среднем огне до загустения, постоянно помешивая.
- В конце добавить сливочное масло, лимонный сок и йогурт, хорошо перемешать до нежной кремовой текстуры.
- В стаканы или креманки выложить слой измельченного печенья, сверху — лимонный крем. Повторить несколько слоев.
- Поставить десерт в холодильник для охлаждения. Перед подачей украсить взбитыми сливками.
