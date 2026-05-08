Главная Вкус Лимонный десерт за 5 минут: нежнее "Наполеона" и освежает, как мороженое

Лимонный десерт за 5 минут: нежнее "Наполеона" и освежает, как мороженое

Дата публикации 8 мая 2026 03:04
Лимонный десерт за 5 минут: нежнее Наполеона и освежает, как мороженое
Лимонный десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот лимонный десерт покоряет с первой ложки своей нежной текстурой и приятной цитрусовой свежестью. Он готовится без духовки, из простых продуктов и прекрасно спасает в жаркие дни, когда хочется чего-то легкого и прохладного. Сочетание кремового слоя, печенья и лимонной кислинки делает вкус особенно утонченным. Идеальный десерт для лета, который выглядит празднично, а готовится очень быстро.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • печенье — 130 г;
  • молоко — 500 мл.;
  • цедра лимона — с 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
  • йогурт — 125 г;
  • лимонный сок — из 1 шт.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • сливки для взбивания — для декора.
Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В кастрюле смешать яйцо, сахар, крахмал и молоко.
  2. Добавить лимонную цедру и варить на среднем огне до загустения, постоянно помешивая.
  3. В конце добавить сливочное масло, лимонный сок и йогурт, хорошо перемешать до нежной кремовой текстуры.
  4. В стаканы или креманки выложить слой измельченного печенья, сверху — лимонный крем. Повторить несколько слоев.
  5. Поставить десерт в холодильник для охлаждения. Перед подачей украсить взбитыми сливками.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
