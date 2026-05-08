Лимонний десерт за 5 хвилин: ніжніший за "Наполеон" і освіжає, як морозиво

Дата публікації: 8 травня 2026 03:04
Лимонний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей лимонний десерт підкорює з першої ложки своєю ніжною текстурою та приємною цитрусовою свіжістю. Він готується без духовки, з простих продуктів і чудово рятує у спекотні дні, коли хочеться чогось легкого та прохолодного. Поєднання кремового шару, печива та лимонної кислинки робить смак особливо витонченим. Ідеальний десерт для літа, який виглядає святково, а готується дуже швидко.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • печиво — 130 г;
  • молоко — 500 мл.;
  • цедра лимона — з 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
  • йогурт — 125 г;
  • лимонний сік — з 1 шт.;
  • вершкове масло — 1 ст. л.;
  • вершки для збивання — для декору.
Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. У каструлі змішати яйце, цукор, крохмаль і молоко.
  2. Додати лимонну цедру та варити на середньому вогні до загустіння, постійно помішуючи. 
  3. Наприкінці додати вершкове масло, лимонний сік і йогурт, добре перемішати до ніжної кремової текстури.
  4. У склянки або креманки викласти шар подрібненого печива, зверху — лимонний крем. Повторити кілька шарів.
  5. Поставити десерт у холодильник для охолодження. Перед подачею прикрасити збитими вершками.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
