Лимонний десерт за 5 хвилин: ніжніший за "Наполеон" і освіжає, як морозиво
Цей лимонний десерт підкорює з першої ложки своєю ніжною текстурою та приємною цитрусовою свіжістю. Він готується без духовки, з простих продуктів і чудово рятує у спекотні дні, коли хочеться чогось легкого та прохолодного. Поєднання кремового шару, печива та лимонної кислинки робить смак особливо витонченим. Ідеальний десерт для літа, який виглядає святково, а готується дуже швидко.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- печиво — 130 г;
- молоко — 500 мл.;
- цедра лимона — з 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 4 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
- йогурт — 125 г;
- лимонний сік — з 1 шт.;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- вершки для збивання — для декору.
Спосіб приготування
- У каструлі змішати яйце, цукор, крохмаль і молоко.
- Додати лимонну цедру та варити на середньому вогні до загустіння, постійно помішуючи.
- Наприкінці додати вершкове масло, лимонний сік і йогурт, добре перемішати до ніжної кремової текстури.
- У склянки або креманки викласти шар подрібненого печива, зверху — лимонний крем. Повторити кілька шарів.
- Поставити десерт у холодильник для охолодження. Перед подачею прикрасити збитими вершками.
