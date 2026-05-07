Літний десерт "Полуничний захват": рецепт без яєць, желатину і вершків

Полуничний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей легкий десерт ідеально підходить для спекотних літніх днів, коли не хочеться вмикати духовку. Ніжна текстура, аромат полуниці та банана і приємна кремовість роблять його справжньою знахідкою для всієї родини. Готується з простих продуктів без желатину, вершків і яєць, а виглядає дуже ефектно.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 1 л;

цукор — 120 г;

кукурудзяний крохмаль — 100 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

полуниця — 300 г;

банани — 200–300 г;

йогурт або сметана — 460 г;

печиво, ягоди або шоколад — за бажанням.

Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

У каструлі змішати цукор, крохмаль і частину молока, добре розмішати до однорідності. Додати решту молока і варити на середньому вогні, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Наприкінці додати ванільний цукор. Основу охолодити. Банани збити блендером разом із йогуртом, після чого додати частину заварної маси і ще раз перемішати. Окремо перебити полуницю і також змішати з другою частиною основи. У склянки або креманки викласти десерт шарами, за бажанням додати шматочки фруктів, печиво чи шоколад. Поставити в холодильник мінімум на 1 годину.

