Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Літний десерт "Полуничний захват": рецепт без яєць, желатину і вершків

Літний десерт "Полуничний захват": рецепт без яєць, желатину і вершків

Ua ru
Дата публікації: 7 травня 2026 15:54
Літний десерт Полуничний захват: рецепт без яєць, желатину і вершків
Полуничний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей легкий десерт ідеально підходить для спекотних літніх днів, коли не хочеться вмикати духовку. Ніжна текстура, аромат полуниці та банана і приємна кремовість роблять його справжньою знахідкою для всієї родини. Готується з простих продуктів без желатину, вершків і яєць, а виглядає дуже ефектно. 

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 1 л;
  • цукор — 120 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 100 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • полуниця — 300 г;
  • банани — 200–300 г;
  • йогурт або сметана — 460 г;
  • печиво, ягоди або шоколад — за бажанням.
рецепт десерту з полуницею
Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. У каструлі змішати цукор, крохмаль і частину молока, добре розмішати до однорідності.
  2. Додати решту молока і варити на середньому вогні, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Наприкінці додати ванільний цукор. Основу охолодити.
  3. Банани збити блендером разом із йогуртом, після чого додати частину заварної маси і ще раз перемішати.
  4. Окремо перебити полуницю і також змішати з другою частиною основи.
  5. У склянки або креманки викласти десерт шарами, за бажанням додати шматочки фруктів, печиво чи шоколад.
  6. Поставити в холодильник мінімум на 1 годину.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Читайте також:

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

полуниця десерт рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації