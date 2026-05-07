Літний десерт "Полуничний захват": рецепт без яєць, желатину і вершків
Цей легкий десерт ідеально підходить для спекотних літніх днів, коли не хочеться вмикати духовку. Ніжна текстура, аромат полуниці та банана і приємна кремовість роблять його справжньою знахідкою для всієї родини. Готується з простих продуктів без желатину, вершків і яєць, а виглядає дуже ефектно.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 1 л;
- цукор — 120 г;
- кукурудзяний крохмаль — 100 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- полуниця — 300 г;
- банани — 200–300 г;
- йогурт або сметана — 460 г;
- печиво, ягоди або шоколад — за бажанням.
Спосіб приготування
- У каструлі змішати цукор, крохмаль і частину молока, добре розмішати до однорідності.
- Додати решту молока і варити на середньому вогні, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Наприкінці додати ванільний цукор. Основу охолодити.
- Банани збити блендером разом із йогуртом, після чого додати частину заварної маси і ще раз перемішати.
- Окремо перебити полуницю і також змішати з другою частиною основи.
- У склянки або креманки викласти десерт шарами, за бажанням додати шматочки фруктів, печиво чи шоколад.
- Поставити в холодильник мінімум на 1 годину.
